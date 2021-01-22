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Новости

Уголовное дело возбудили после гибели двух человек в шахте в Кузбассе

, ИА "Амител"
Судьба одного шахтера до сих пор остается неизвестной
Иллюстративное фото / pixabay.com

Иллюстративное фото / pixabay.com

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения шахты в Кемеровской области. Инцидент случился в Ленинске-Кузнецком. На шахте имени Сергея Тихова произошел выброс метана. 

В штреке находились 44 человека. 41 из них удалось вывести на поверхность. Трое оказались заблокированы. Тела двоих погибших нашли. Судьба третьего остается неизвестной.

Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщают в СКР по Кемеровской области.

Как пишет "Тайга.Инфо", шахта входит в "Промышленно-металлургический холдинг" ("Кокс"), президент которого – Евгений Зубицкий. Журнал Forbes оценивал его состояние в 2019 году в 500 млн долларов, он занимал 191-е место в рейтинге богатейших людей России.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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