22 февраля в Москве состоится съезд "Справедливой России". В этот же день пройдут съезды "Патриотов России" и движения "За правду". Об этом сообщил лидер эсеров Сергей Миронов, передает партийный сайт. Вскоре три политобъединения станут одной партией под эгидой СР.

Накануне прошли заседания президиума ЦС СР и высших коллегиальных органов партий "Патриоты России" и "За правду", где были приняты заявления "О необходимости объединения левопатриотических сил во имя будущего России", Тем самым был дан официальный старт началу процедуры объединения трех партий.

Следующее заседание президиума состоится 26 января, на нем будет обсуждаться текст манифеста. Подписать его предполагается 28 января.

"Будут оформлены юридические изменения и возможное изменение названия партии "Справедливая Россия". Будет короткий вариант названия – "Справедливая Россия – за правду", и длинный вариант – "Социалистическая партия Справедливая Россия – Патриоты – За правду", – рассказал Сергей Миронов.

Он отметил, что будут внесены необходимые изменения в устав партии СР, а также состоится избрание руководящих органов. Предполагается, что председателем объединенной партии будет Миронов. Сопредседателями станут Геннадий Семигин и Евгений (Захар) Прилепин.

Ранее лидер алтайских эсеров Александр Терентьев прокомментировал будущее объединении левых сил. "Партийная система объективно давно нуждается в реформировании, в серьезной политической встряске. Я всегда выступал за двухпартийную систему, потому что противостояние нескольких политических сил, работающих, по сути, на одну цель, приводит лишь к размытию политического поля и только отдаляет от результата", – резюмировал Терентьев.

Добавим, Алтайское реготделение "Справедливой России" соберется на конференцию в Барнауле 5 февраля. На мероприятии предполагалось обсудить проект предвыборной программы на предстоящую кампанию в АКЗС. Выборы в Заксобрание и Госдуму пройдут в один день – 19 сентября.