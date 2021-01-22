"Будет создано 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том числе новых спортивных площадок, футбольных полей и ледовых арен, как в городах, так и в сельской местности. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и обязательно приспособлены для занятий людей, которые имеют ограничения по здоровью", – цитирует премьер-министра Михаила Мишустина сайт Алтайского реготделения "Единой России".

По словам депутата Госдумы Натальи Кувшиновой, региональное отделение ЕР совместно с Минспортом Алтайского края определили два муниципалитета, где в 2021 году будут построены ФОКОТы. Это Павловск и Тальменка:

"Дополнительные средства из федерального бюджета на эти цели были выделены по инициативе партии "Единая Россия". На два спортивных объекта Алтайский край получит порядка 50 млн рублей, всего же на строительство ФОКОтов из федерального бюджета выделено 2 млрд рублей".

Напомним, по инициативе ЕР на 150 млн рублей будут увеличены расходы на ремонт почти 1000 спортзалов в сельских школах. В Алтайском крае в 2021 году запланировано строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Барнауле, строительство катка и укладка футбольного поля в Бийске, установка 16 малых спортивных площадок в муниципалитетах, а также капремонт 8 школьных спортивных залов и оснащение спортивным инвентарем 10 школьных клубов.