"Нас больше нет". Ольга Бузова рассталась с бойфрендом

Певица Ольга Бузова заявила о своем расставании с бойфрендом – блогером Давидом Манукяном, более известным как DAVA.

"Нас больше нет. Я свободная девушка", – написала Бузова на своей странице в Instagram. Певица поблагодарила Манукяна за мгновения счастья и попросила своих поклонников не задавать никаких вопросов.

Напомним, что буквально пару недель назад на Мальдивах Бузова и Манукян провели церемонию, в ходе которой обменялись кольцами под марш Мендельсона. Торжество прошло без гостей. Так как церемония состоялась на Мальдивских островах, вероятно, никакой юридической силы она не имеет.

Ранее amic.ru сообщал, что Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России.