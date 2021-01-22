Барнаул встал в девятибалльных пробках

Барнаул встал в огромных пробках вечером в пятницу, 22 января. По данным сервиса "Яндекс.Карты", дорожная ситуация в краевой столице оценивается на девять баллов из десяти.

Самая напряженная обстановка – в центре. Крупные заторы отмечаются на проспектах Строителей, Красноармейском, Социалистическом, Ленина и Комсомольском. Также движение сильно затруднено по пер. Ядринцева и улицам Челюскинцев, Молодежной, Партизанской, Гоголя и Загородной.

В пробках также стоит шоссе Ленточный бор у поворота на улицу Власихинскую. Мигом не проскочить и по самой Власихинской. Аналогичная ситуация наблюдается на улице Попова и участках улиц Балтийской и Малахова.