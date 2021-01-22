Похитителя церковных пожертвований задержали на родине Шукшина

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже содержимого ящиков пожертвований прихожан храма святой великомученицы Екатерины в селе Сростки Бийского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пропажу обнаружила продавец церковной лавки. Утром женщина вошла в здание и увидела, что нескольких ящиков нет на месте. Как вскоре установили правоохранители, злоумышленник еще с вечера притаился в церкви и, когда там никого не осталось, унес ящики в подвал, где их разломал и сбежал с деньгами через окно. Сумма похищенного составила более 10 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали. Им оказался житель села, который несколько лет назад обучался в воскресной школе при храме. Молодой человек уже сознался в содеянном. При этом похищенные деньги у него изъяли только частично, так как часть суммы он потратил. Возбуждено уголовное дело.