Солнце в дефиците. Большинству детей в Алтайском крае не хватает витамина D

Жителям Алтайского края, и особенно детям, необходимо круглый год принимать витамин D в рамках профилактики. Об этом на встрече с журналистами рассказала руководитель Центра здоровья при КГБУЗ "Детская городская больница № 1, г. Барнаул" Ирина Мироненко.

По словам врача, дефицит витамина D у детей до трех лет наблюдается более чем в 70% случаев. Таковы результаты исследования, которое проводили в России два года назад. По Алтайскому краю ситуация примерно такая же.

Недостаток витамина D приводит к множеству проблем, одна из которых – плохое формирование костной массы (скелет, зубы): без достаточного количества этого витамина не усваивается кальций.

Как уточнила врач, для детей до 1 года профилактическая доза витамина D составляет 1000 международных единиц в сутки, с 1 года до 3 лет – 1500, а после 3 лет – снова 1000 (такая же доза рекомендуется для взрослых).