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Житель Алтайского края пойдет под суд за убийство матери и хранение 1,1 кг марихуаны

, ИА "Амител"
Инцидент произошел в одном из сел Бийского района
Фото: sledcom.ru

Фото: sledcom.ru

37-летнего жителя Бийского района обвиняют в убийстве матери и хранении наркотиков, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в одну из ноябрьских ночей 2020 года. Тогда родственники были пьяны и из-за "длительных конфликтных отношений и накопленных обид" поссорились. В результате мужчина избил 65-летнюю мать кочергой и металлическим совком, из-за чего та скончалась на месте.

"В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в августе 2020 мужчина незаконно приобрел и хранил наркотическое средство – каннабис (марихуана), массой 1106 граммов, что является крупным размером", – добавили в ведомстве.

Свою вину сельчанин признал полностью. Уголовное дело направили в суд.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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