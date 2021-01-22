Житель Алтайского края пойдет под суд за убийство матери и хранение 1,1 кг марихуаны

37-летнего жителя Бийского района обвиняют в убийстве матери и хранении наркотиков, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в одну из ноябрьских ночей 2020 года. Тогда родственники были пьяны и из-за "длительных конфликтных отношений и накопленных обид" поссорились. В результате мужчина избил 65-летнюю мать кочергой и металлическим совком, из-за чего та скончалась на месте.

"В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в августе 2020 мужчина незаконно приобрел и хранил наркотическое средство – каннабис (марихуана), массой 1106 граммов, что является крупным размером", – добавили в ведомстве.

Свою вину сельчанин признал полностью. Уголовное дело направили в суд.