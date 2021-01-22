Даниил Бессарабов призвал родителей оградить детей от "циничных манипуляций"

Депутат Государственной думы от Алтайского края Даниил Бессарабов на своей странице в социальной сети разместил видеообращение к населению.

"Все мы разные, с разными взглядами на жизнь и своими политическими предпочтениями. Но когда речь идет о воздействии на сознание наших несовершеннолетних детей путем трендовой социальной сети, их агитации прийти на несанкционированные и противозаконные митинги, нужно бить тревогу! Уделите время своему ребенку сейчас. Не дайте их втянуть в циничные манипуляции. И давайте защитим их от провокации", – заявил Бессарабов.

Ранее amic.ru писал, что в родительских чатах Барнаула распространяют информацию о готовящихся провокациях на несогласованных митингах против ареста блогера и борца с коррупцией Алексея Навального.

В Минпросвещения подчеркнули, что школьники, школа и в целом образовательная среда – вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации.