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Даниил Бессарабов призвал родителей оградить детей от "циничных манипуляций"

, ИА "Амител"
Депутат посоветовал провести выходные с семьей
Даниил Бессарабов / Фото: скриншот из видео

Даниил Бессарабов / Фото: скриншот из видео

Депутат Государственной думы от Алтайского края Даниил Бессарабов на своей странице в социальной сети разместил видеообращение к населению.

"Все мы разные, с разными взглядами на жизнь и своими политическими предпочтениями. Но когда речь идет о воздействии на сознание наших несовершеннолетних детей путем трендовой социальной сети, их агитации прийти на несанкционированные и противозаконные митинги, нужно бить тревогу! Уделите время своему ребенку сейчас. Не дайте их втянуть в циничные манипуляции. И давайте защитим их от провокации", – заявил Бессарабов.

Ранее amic.ru писал, что в родительских чатах Барнаула распространяют информацию о готовящихся провокациях на несогласованных митингах против ареста блогера и борца с коррупцией Алексея Навального.

В Минпросвещения подчеркнули, что школьники, школа и в целом образовательная среда – вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.01.2021 22:11
Гость

У меня очень много слов в ответ, но они не пройдут цензуру. Думаю таких персонажей не будет в новой России.

22.01.2021 22:13
- гость -

2021.01.22 20:05
Пенсионерка вручную чистит снег на 300-метровой дороге в Барнауле
Женщина утверждает, что не может добиться включения улицы в муниципальное задание.

- А мог бы бабушке помочь.

22.01.2021 22:36
Друк

"Думаю таких персонажей не будет в новой России."
тебе виднее из Новой Украины

22.01.2021 22:38
- гость -

Не пойму - причем здесь дети, чего прицепились за них. Они думают взрослых там не будет, собираются малолетки?

22.01.2021 22:44
Пионер

а что Даниил сделал хорошего для жителей Барнаула и Алтайского края как политик? Где можно ознакомиться со списком?

И да. Сознательное вовлечение детей в любой митинг, ритуал, ориентацию - это фуфуфу. Но если в 16 лет человек уже имеет гражданскую позицию, не важно за кого - это плохо? Почему он не может выразить свое мнение, в установленном законом порядке? Даниил, вот, имеет свою гражданскую позицию?

22.01.2021 22:48
Пионер

Жительница улицы Полевой в барнаульском поселке Лесном Татьяна Минкина после снегопадов лопатой чистит 300-метровую дорогу, так как городские власти этого не делают,

Избежать таких ситуаций - разве не работа Даниила? Почему Даниил не высказывается по этой теме?

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