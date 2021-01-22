Даниил Бессарабов призвал родителей оградить детей от "циничных манипуляций"

Депутат Государственной думы от Алтайского края Даниил Бессарабов на своей странице в социальной сети разместил видеообращение к населению.
"Все мы разные, с разными взглядами на жизнь и своими политическими предпочтениями. Но когда речь идет о воздействии на сознание наших несовершеннолетних детей путем трендовой социальной сети, их агитации прийти на несанкционированные и противозаконные митинги, нужно бить тревогу! Уделите время своему ребенку сейчас. Не дайте их втянуть в циничные манипуляции. И давайте защитим их от провокации", – заявил Бессарабов.
Ранее amic.ru писал, что в родительских чатах Барнаула распространяют информацию о готовящихся провокациях на несогласованных митингах против ареста блогера и борца с коррупцией Алексея Навального.
В Минпросвещения подчеркнули, что школьники, школа и в целом образовательная среда – вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации.
Комментарии
У меня очень много слов в ответ, но они не пройдут цензуру. Думаю таких персонажей не будет в новой России.
2021.01.22 20:05
Пенсионерка вручную чистит снег на 300-метровой дороге в Барнауле
Женщина утверждает, что не может добиться включения улицы в муниципальное задание.
- А мог бы бабушке помочь.
"Думаю таких персонажей не будет в новой России."
тебе виднее из Новой Украины
Не пойму - причем здесь дети, чего прицепились за них. Они думают взрослых там не будет, собираются малолетки?
а что Даниил сделал хорошего для жителей Барнаула и Алтайского края как политик? Где можно ознакомиться со списком?
И да. Сознательное вовлечение детей в любой митинг, ритуал, ориентацию - это фуфуфу. Но если в 16 лет человек уже имеет гражданскую позицию, не важно за кого - это плохо? Почему он не может выразить свое мнение, в установленном законом порядке? Даниил, вот, имеет свою гражданскую позицию?
Жительница улицы Полевой в барнаульском поселке Лесном Татьяна Минкина после снегопадов лопатой чистит 300-метровую дорогу, так как городские власти этого не делают,
Избежать таких ситуаций - разве не работа Даниила? Почему Даниил не высказывается по этой теме?