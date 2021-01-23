Несанкционированная акция в поддержку Навального проходит в Барнауле

Фото: amic.ru

По меньшей мере 3 тысячи человек собрались на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Барнауле, сообщает корреспондент amic.ru с места событий. Эту цифру назвал один из полицейских, который также присутствовал на площади. Среди участников акции примерно 40% были молодые люди — студенты и старшеклассники. Но большую часть составляли люди в возрасте 25-35 лет. Есть и пенсионеры, отмечает очевидец.

Люди скандировали лозунги, кричали речевки. Полиция и ОМОН оцепили площадь и просили "вышедших на прогулку" граждан разойтись. Однако это не подействовало.

Колонна участников акции двинулась "гулять" по проспекту Ленина до площади Свободы — это была запланированная конечная точка акции. Люди шли спокойно, без провокаций, утверждают очевидцы.

На перекрестке с улицей Анатолия силовики перекрыли проспект Ленина, не давая никому ни пройти, ни проехать. Остановили и движение общественного транспорта.

"Даже те, кто живет в этом районе и вышел по необходимости на улицу, не могли пройти. Им нужно было обойти проблемный участок либо по проспекту Комсомольскому или по проспекту Социалистическому", — рассказывает корреспондент.

Силовики стали разгонять людей. В этот момент из толпы кто-то начал бросать снежки в полицию. Начались задержания. Всего были задержаны несколько человек. К месту стянулись дополнительные наряды сотрудников силовых ведомств и автомобили для перевозки задержанных.

В настоящий момент участники акции разошлись. На площади Свободы, как отмечает корреспондент amic.ru не было никого. Часть "гуляющих" решила вернуться снова к площади Советов.

Напомним, что несанкционированные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального проходят 23 января в большинстве городов России. Причиной стал арест блогера после его возвращения в Россию и выпуск видео, в котором рассказывается о якобы принадлежащем президенту РФ Владимиру Путину "дворце".