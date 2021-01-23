Суббота, 23 Январь, 16:46

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,36
€ 90,41
-9°


3677352 +21513
Обь
-8см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеГород. Слушай!Новый корпус АлтГУ
Новости

Несанкционированная акция в поддержку Навального проходит в Барнауле

, ИА "Амител"
Несколько участников акции были задержаны

Фото: amic.ru

По меньшей мере 3 тысячи человек собрались на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Барнауле, сообщает корреспондент amic.ru с места событий. Эту цифру назвал один из полицейских, который также присутствовал на площади. Среди участников акции примерно 40% были молодые люди — студенты и старшеклассники. Но большую часть составляли люди в возрасте 25-35 лет. Есть и пенсионеры, отмечает очевидец.

 

Люди скандировали лозунги, кричали речевки.  Полиция и ОМОН оцепили площадь и просили "вышедших на прогулку" граждан разойтись. Однако это не подействовало.

Колонна участников акции двинулась "гулять" по проспекту Ленина до площади Свободы — это была запланированная конечная точка акции. Люди шли спокойно, без провокаций, утверждают очевидцы.

На перекрестке с улицей Анатолия силовики перекрыли проспект Ленина, не давая никому ни пройти, ни проехать. Остановили и движение общественного транспорта.

"Даже те, кто живет в этом районе и вышел по необходимости на улицу, не могли пройти. Им нужно было обойти проблемный участок либо по проспекту Комсомольскому или по проспекту Социалистическому", — рассказывает корреспондент.

Силовики стали разгонять людей. В этот момент из толпы кто-то начал бросать снежки в полицию. Начались задержания. Всего были задержаны несколько человек. К месту стянулись дополнительные наряды сотрудников силовых ведомств и автомобили для перевозки задержанных.

В настоящий момент участники акции разошлись. На площади Свободы, как отмечает корреспондент amic.ru не было никого. Часть "гуляющих" решила вернуться снова к площади Советов.

Напомним, что несанкционированные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального проходят 23 января в большинстве городов России. Причиной стал арест блогера после его возвращения в Россию и выпуск видео, в котором рассказывается о якобы принадлежащем президенту РФ Владимиру Путину "дворце".

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

23.01.2021 15:21
- гость -

хожу, никого не трогаю, примус починяю...

23.01.2021 15:27
- гость -

40% студентов и школьников это естественно те кто реально недовольны политикой действующей власти. Кому есть с чем сравнить. И есть чем думать.

23.01.2021 15:30
Пионер

40% студентов и школьников это естественно те кто реально недовольны политикой действующей власти

Да все недовольны. Просто за леху не все пойдут.

23.01.2021 15:33
- гость -

Люди, это такие твари, которые недовольны всегда

23.01.2021 15:34
- гость -

23.01.2021 15:27
- гость -

Да, ну! Я пенсионер, но не вышел только потому, что эта банда в спецоборудовании (не имеющая никакой чести, не говоря об офицерской) может задержать, избить, убить только за то, что по Конституции я имею право выходить на любой мирный протест!

23.01.2021 15:34
Денис

Простите а чем недовольны школьники и студенты? Они в 90х жили?

23.01.2021 15:34
гость

Да все недовольны. Просто за леху не все пойдут.

Думаешь чисто против вовки вышли?

23.01.2021 15:34
- гость -

Участников беспорядков отчислить из учебных заведений, уволить из бюджетных организаций. И с волчьим билетом- на свободу.

23.01.2021 15:35
Гость

23.01.2021 15:34 А сейчас ничем не лучше жизнь у многих и по доходам мы уже там в 90х.

23.01.2021 15:35
- гость -

23.01.2021 15:34
Денис

В 90 Путин ураганил - забыл?!

23.01.2021 15:36
Ирэн

С-студенты, С-старшеклассники, С-стадо. Пришли потусить и выразить гражданскую позицию, которую не могут даже внятно сформулировать. Просто пришли, потому что в соцсетях была хорошая проплаченная пропаганда. Обидно за молодежь. Совсем безголовые.

23.01.2021 15:38
- гость -

Молодежь у нас умная, не чета стаду взрослых.

23.01.2021 15:38
Гость

23.01.2021 15:36
Ирэн

Я думал вам платят нормально за такую зашкварную работу, а говорят немного, неужели в питере и мск нельзя найти другую работу? Кем надо быть чтобы пойти против своего народа за три копейки?

23.01.2021 15:39
гость

это только начало, дальше больше!

23.01.2021 15:43
Марина

Если бы наша молодежь учила историю, то знала бы, что ещё ни одна революцию не увенчалась успехом. Все равно власть будет не святая и будут коррупционеры и воры тоже будут, только лица поменяются. Революция- это множество погибших и пострадавших, в т.ч. близких, разрушение страны под ликование тех кто это проплатил.

23.01.2021 15:44
- гость -

А что делали там флаги ЛДПР. Против или за.

23.01.2021 15:46
- гость -

Марина. Респект.

23.01.2021 15:46
- гость -

23.01.2021 15:43
Марина

Ну ты явно историю не изучала - вождю пора уже уйти, ибо у власти он незаконно! А такие как ты обрекают его на участь Чаушеску или Каддафи, провоцируешь!!!

23.01.2021 15:47
- гость -

Ирэн не платят она за спасибо стелется. Не обращайте внимание.

23.01.2021 15:49
Пионер

Если бы наша молодежь учила историю,

Если бы единоросы учили историю, то знали бы, что нефиг доводить народ, борзеть и воровать без меры, ни разу до добра это не доводило.

23.01.2021 15:51
Гость

Про 90е: не надо сравнивать две эпохи. Нищенствуют те, кто не хочет работать. На одной- мало платят, значит, на двух работайте. Я этим и занимаюсь. И довольна, что есть возможность работать. И вокруг меня- все пашут, и не ноют, как все плохо, и придет Навальный- заживем. Неужели, кроме хомячат, есть взрослые люди, которые в это верят?

23.01.2021 15:52
Солдат

Я прошу прощения..... А кто такой навальный !?

23.01.2021 15:54
- гость -

Студентов отчислить, школоту и родителей на учёт. При попытке поступления в ВУЗ впоследствии учесть. Пусть их западные НКО с гульфик-фюрером обучают. А тратить государственные деньги на образование майдаунов нечего.

23.01.2021 15:54
- гость -

амик блокирует сообщения против глупой моложежи.
амик за протесты

23.01.2021 15:56
- гость -

Амик подневольный, не обижайтесь.

23.01.2021 15:56
Иsтина

А вот того провакатора, который начал кидаться снежками, надо было самим навальнистам скрутить, набить морду и сдать полиции!

23.01.2021 15:56
Пионер

На одной- мало платят, значит, на двух работайте. Я этим и занимаюсь. И довольна, что есть возможность работать.

Потом будешь довольна, что еще день разрешили прожить. На двух работах то на мазератти копишь или на макарошки не хватает?

23.01.2021 15:57
- гость -

Раз чего то боятся, значит не зря.

23.01.2021 15:58
Пионер

А тратить государственные деньги на образование майдаунов нечего.

А на троллей от администрации? Че, писикоты, аврал у вас?

23.01.2021 15:59
Солдат


- гость -

Студентов отчислить, школоту и родителей на учёт. При попытке поступления в ВУЗ впоследствии учесть. Пусть их западные НКО с гульфик-фюрером обучают. А тратить государственные деньги на образование майдаунов нечего. Полностью поддерживаю. Надо всем разъяснить последствия.

23.01.2021 15:59
- гость -

23.01.2021 15:56
Иsтина

А ты не допускаешь, что эти провокаторы из конторы, или допускаешь, но подстрекаешь?!

23.01.2021 16:02
- гость -

23.01.2021 15:52
Солдат
Я прошу прощения..... А кто такой навальный !?
________________

Не нужно прикидываться, что не знаешь.

23.01.2021 16:02
- гость -

Солдатик иди снег погреби, каков вояка.

23.01.2021 16:03
- гость -

Солдатик иди снег погреби, каков вояка.

В алейске за оградой у него местная шпана денюжку отбирала

23.01.2021 16:05
- гость -

23.01.2021 15:59
- гость -
А ты не допускаешь, что эти провокаторы из конторы

когда везде контора мерещица - иди к психиатору

23.01.2021 16:05
Дет Марос

Обращаюсь к ребятам из ОМОНА. За вами Россия. Не дрогните и не бойтесь. В данном случае народ с вами.
ЗЫ Власть менять надо. Но тусоваться с теми, с кем стыдно сесть на одном километре - не уважение к себе.

23.01.2021 16:05
- гость -

Из за гуляющих оленей везде где мог опоздал! Митингуйте не мешая нормальным людям!

23.01.2021 16:06
- гость -

23.01.2021 16:03
- гость -
Бедненьки, ну мамка еще передаст.

23.01.2021 16:06
Снайпер

Сбор бездельников на площади

23.01.2021 16:07
- гость -

Амик пишет: "Но большую часть составляли люди в возрасте 25-35 лет".

Читатели видят: одни школьники и студенты.

Ну и писали бы: "60% участников старше 25 лет", а не "примерно 40% были молодые люди — студенты и старшеклассники".

Зачем поддерживать вбрасываемую идею, что там одни дети.
В 25 уже даже не студенты.
И уравнивать несовершеннолетних школьников, ещё детей, с совершеннолетними студентами, у которых уже могут быть свои дети, - ну так себе идея.

23.01.2021 16:09
- гость -

23.01.2021 16:07
- гость -
Зачем, зачем, просто журналистский ход. Я не верю что пишут.

23.01.2021 16:09
- гость -

23.01.2021 15:30
Пионер
40% студентов и школьников это естественно те кто реально недовольны политикой действующей власти

Чем могут быть недовольны школьники и студенты?
пирожка утром скушать забыли?

маленькие бездельники ничего не создавшие в этой жизни своими руками, но желающие жить красиво как в кино... Такие легко сломают все достижения своих предков, затопчут все традиции. Возраст такой - агрессивный и протестный. И западные стратеги это знают , активно пользуются такими вот навальными, попутно подтравливая их чтобы повод создать.

23.01.2021 16:10
Мимопроходящий

Так всё-же: А чей дворец?

23.01.2021 16:10
- гость -

Даёшь дешёвую жертву!

23.01.2021 16:13
acdc

23.01.2021 15:43
Марина
Золотые слова Марина.

23.01.2021 16:14
- гость -


23.01.2021 15:59
Солдат
А тратить налоги на содержание власти которая врет народу и грабит этот же народ, по вашему нормально? Я работал и готовился, что скоро выйду на пенсию и с внуками буду нянчится, но эта лживая власть во главе с путиным отобрала у меня пять лет пенсии.
Так пускай сдохнет путин!

23.01.2021 16:14
- гость -

Дешёвую жратву

23.01.2021 16:15
- гость -

Вот молодёжь и будет потом революцию делать

23.01.2021 16:16
- гость -

Чем могут быть недовольны школьники и студенты?

Хотя бы питанием. Если перед тобой поставить чашку с помоями, ты съешь, т.к. это традиция предков. А нормальный человек скажет - это же помои. Зачем они мне? Вот и они говорят. Школьников там процентов 10 - не больше чем на акциях ЕР, а студенты вполне видят и анализируют, зачастую больше, чем многие работяги. Т.к. обесценившаяся вышка - все равно вышка.

23.01.2021 16:16
Гость очевидец

Выход на улицу "не согласовали" из-за пандемии, которая голосованию за обнулёжь и холуяжу лдпровцев не помеха. К 12-00 в центре площади у памятника собрался весь партактив с партийной символикой этой квази партии,Актив собрался потусоваться и получить бесплатный чай и партийные пряники (подарки) за бюджетный счет. Собрался выразить поддержку существующему режиму и его политике, которую эти " соколы" полностью поддерживают. Эту кучку мальчишей - плохишей охраняли силовики с омоном, которые затем стеной перегородили улицу перед зданием ГБ. Число участников не согласованной акции в СМИ явно преуменьшают. Молодежи очень много (более половины) было, так как режим украл у них будущее.

23.01.2021 16:17
- гость -

Русские менты и гебилы привычно встали на стражу режима ушмановых, фритманов, апрамовичей, рохтенбергов и прочих новых русских с нерусскими лицами, фамилиями и паспортами, через которых превращённая в сырьевую колонию когда-то великая сверхдержава уже 30 лет выплачивает "золотому миллиарду" триллионы долларов позорнейшей для любого уважающего себя народа дани и контрибуции, как когда-то 300 лет покорно платила дань "золотой орде", вымирая на пенсии в 100 долларов и работая за еду на зарплаты в 200 долларов.

23.01.2021 16:18
Анна

А так хотелось верить в то, что в Барнауле идиотов нет.....

23.01.2021 16:22
- гость -

Нет у полицаев офицерства

23.01.2021 16:23
- гость -

Анна не волнуйтесь так вас идиотов навалом кругом.

23.01.2021 16:24
Владимир

23.01.2021 15:34
- гость -
В полиции нет офицерского состава, там начальствующий состав.

23.01.2021 16:24
Гость

Люди вышли не за Навального, а показать недовольство казнокрадам, ворам налогов, ворам в других сферах! Кто тут против - те кто сыт, обут и имеет накопления. После выпуска из ВУЗ получил ещё два образования, в отпуске не был даже в горном! Потому что ипотека, рабство и живу честно! Не банкрочюсь, не беру левых кредитов, не ворую НДС , не брал откаты в любом виде!

23.01.2021 16:24
- гость -

Причина митинга-арест блогера,хайпожора и директора денежного фонда )

23.01.2021 16:26
антонина2124_mailru

Это же охота было сопли морозить!

23.01.2021 16:27
Наталья

Риторический вопрос себе задаю: сколько процентов "вышедших" осознаёт - чего припёрся, за что, за кого, против кого, почему.....разве "чисто потусить". Блогера Навального в президенты? Он напрезидентит.....Русь застонет. На радость "зарубежным партнёрам". И ведь как народ "ведётся" на дешёвое. вовремя и к месту подпущенное про дворец, шито всё белыми нитками. Прям сейчас обнаружился этот "дворец". А почему ему и не быть вообще-то. В чём проблема..... Убей Бог лаптем - не пойму. Возня какая-то.

23.01.2021 16:29
- гость -

Давайте, форсируйте беспорядки.
Потом те, кто сейчас вышел, зеленая молодежь, в вас и стрелять будет.
Любая смена власти - это безвременье и беспорядки на несколько лет.

23.01.2021 16:29
- гость -

На Алтае только лентяи и идиоты остались жить

23.01.2021 16:29
- гость -

23.01.2021 16:26
антонина2124_mailru
Пенсам не понять

23.01.2021 16:30
- гость -

23.01.2021 16:29
- гость -
Это именно так.

23.01.2021 16:31
- гость -

И еше, почему из-за какого то навального , тратятся деньги на оплату силовиков в выходной день из бюджета? Пусть эту сумму в виде штрафа фонд навальненский оплачивает. А то привыкли в нахаляву жить

23.01.2021 16:31
- гость -

Кто такой навальный.Да вот как-то пристроился он к кировскому губернатору бесплатным юридическим советником.И пришла ему мысль погреть руки на тамошнем лесе.И пристроил он в фирму своего человечка.Вот немного из ихнего разговора...
Офицеров: Ну 30 миллионов в месяц у них заработная плата.
Навальный : Ну тогда их нужно сокращать просто ударными темпами до Нового года.
О: Ну типа того.
Н: Там нужно тысячу человек уволить ну вот, вот, в любом уже, в течение октября..

23.01.2021 16:32
- гость -

Причина митинга - фашистский режим, разграбляющий и убивающий страну изнутри и отбирающий у нас наши жизни ради личного обогащения и выплаты дани своим зарубежным хозяевам из фашистско-нацистских масонских лож.
То, что происходит сейчас - это национально-освободительная борьба за свободу и независимость нашей Родины от фашизма!

23.01.2021 16:33
- гость -

23.01.2021 16:24
Владимир

Ты скажи это полицаю, который на фото напал на женщину - он тебе неучу расскажет про офицерскую честь, если не поймешь - получишь демократизатором по болевым точкам и печень по асфальту!

23.01.2021 16:34
- гость -

Полицаям платят за кипишь, все норм.

23.01.2021 16:35
Иsтина

23.01.2021 16:24
Гость

а одного образования не хватило?
может проблема не в образовании, а в вас самих ?

23.01.2021 16:35
- гость -

23.01.2021 16:32
- гость -

«Но пасара&#769;н» - фашизм не пройдет!!!

23.01.2021 16:35
лдпр-овец

А Боровикова была???? Трезвая???? А то холодно!!!!! За навального топила?????

23.01.2021 16:36
- гость -

23.01.2021 16:16
Хотя бы питанием. Если перед тобой поставить чашку с помоями, ты съешь, т.к. это традиция предков.

это твои предки помоями питались , а мои при любом строе достойно жили.

23.01.2021 16:36
гость Гвоздь

Растил, растил, Владимир Владимирович Путин с Онищенко и Фурсенко себе электорат и вырос этот электорат электроризованный насквозь. Говорил Фурсенко: "Стране нужен потребитель." Потребители и появились.

23.01.2021 16:36
гость

у полиции нет выбора---кто платит-тот и музыку заказывает.

теперь понятно-как только ссср будет платить= так полиция срочно вспомнит что основной их закон ссср

23.01.2021 16:37
Первый

А навальнята эти - работать не пробовали?)

23.01.2021 16:37
- гость -

23.01.2021 16:39
- гость -

Заходят в бар Ирэн, Марина, Наталья, Анна, а бармен им и говорит - здорова, Вася, скок коментов сегодня настрочил?

23.01.2021 16:39
- гость -

Я б себе тоже замочек забабахала где-нибудь на морском побережье, если что. А какой дурак отказался бы?
Не понять им нас, как и нам их, а замок всем хочется

23.01.2021 16:40
- гость -

скок коментов сегодня настрочил? пальцы не устали?

23.01.2021 16:41
- гость -

А навальнята эти - работать не пробовали?)

Работать не пробовали всякие Даниилы, да прочие члены партии ЕР. АА кто работает честно, знает, что заработать честно в воровском государстве возможно только геморрой. Вот и хотят поменять сложившуюся систему

23.01.2021 16:43
- гость -

И еше, почему из-за какого то навального , тратятся деньги на оплату силовиков в выходной день из бюджета?

Не переживайте, никто им не доплачивает. Усиление- и все, как правило, и отгулами редко компенсируют, служба

23.01.2021 16:43
- гость -

Ну вот этого Навального спонсируют из-за рубежа. Для дестабилизации ситуации в РФ! А вы за него пытаетесь топить! Вы ему нужны то только как пушечное мясо))) наивные вы соратники пиз*обола Навального)

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
16:07
Видео со следами "погони" за волком в Белокурихе оказалось фейком 3
15:22
Несанкционированная акция в поддержку Навального проходит в Барнауле 82
15:18
Больше 3,1 млн россиян переболели коронавирусом 0
14:49
Жениха и его брата убили на свадьбе в Москве 1
14:18
Россиянин признал себя виновным в киберпреступлениях в США 2
13:44
Пять человек скончались после вакцинации от коронавируса в Швейцарии 11
13:10
193 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае 0
12:54
Александру Руденко, по вине которого погибли три человека, отменили смягчение срока 1
12:25
Массовое ДТП произошло в Барнауле 2
11:51
Второй этап конкурса на соискание губернаторской премии пройдет в Алтайском крае 0
11:15
Спектакль о жизни трудных подростков в 90-е поставят в Алтайском театре кукол "Сказка" 2
10:33
Туристический маршрут по Усть-Чарышской Пристани разрабатывают в Алтайском крае 1
09:51
МВД привлечет к ответственности блогеров, которые срывали с себя полицейскую форму 30
09:21
И пяти лет не прошло. В Барнауле нашли инвесторов для двух домов-долгостроев 0
08:51
Жительница Барнаула хотела продать гараж и осталась без денег 2
08:24
В Барнауле на Привокзальном рынке снесли первые киоски 22
07:50
Взбрело в голову пойти на митинг. Что делать, если вас задержали? 71
07:36
Главный алтайский арт-критик выступил за строительство корпуса АлтГУ на Сахарова 26
07:11
Дежурные группы в детсадах Барнаула закрыли до конца года 2
06:36
Какое значение имеют сны на 23 января и что нужно увидеть, чтобы дожить до 100 лет 1
06:03
Метели, снег и небольшой мороз. Прогноз погоды в Алтайском крае на 23 января 0
23:55
Такой день. Отставка главы Октябрьского района Барнаула и критика вокзала в Тягуне 0
23:32
СКР возбудил уголовное дело о вовлечении детей в акции протеста 9
23:11
Барнаульца будут судить за дачу взятки полицейскому 0
22:59
Застройщики Алтайского края сократили объемы строительства 0
22:33
Михаил Мурашко заявил о международном признании вакцины "Спутник V" 1
22:09
Даниил Бессарабов призвал родителей оградить детей от "циничных манипуляций" 53
21:54
Житель Алтайского края пойдет под суд за убийство матери и хранение 1,1 кг марихуаны 0
21:34
Соцсети: Водитель барнаульской маршрутки обматерил ребенка из-за трех рублей 10
21:11
Умерла актриса из сериала "Остаться в живых" 1
20:48
ГИБДД предупреждают о непогоде водителей Алтайского края 0
20:30
В Алтайском крае женщину осудят за ложное обвинение знакомого в изнасиловании 3
20:05
Пенсионерка вручную чистит снег на 300-метровой дороге в Барнауле 4
19:46
"Показать, как он меня бьет?" Правда ли, что Бузова и Манукян расстались? 8
19:39
Похитителя церковных пожертвований задержали на родине Шукшина 0
19:15
Песков назвал расследование о "дворце для Путина" "качественной клюквой" 19
18:46
149 снегоуборочных машин будут работать на улицах Барнаула в ночь на 23 января 0
18:34
Алтайские единороссы рассказали, какие партийные проекты реализуют в крае в 2021 году 0
18:26
Два человека погибли при взрыве на нефтепредприятии в Татарстане 0
18:02
Барнаул встал в девятибалльных пробках 0
17:52
Шукшинские кустарники уничтожили при уборке снега в Барнауле 3
17:41
Жителей Алтайского края предупредили о морозах до -42°С 1
17:28
СК завел дело из-за гибели инженера в алтайском театре Музкомедии 5
17:15
"Не из-за клиентов". В аваркоме назвали причину потасовки сотрудников в Барнауле 3
17:04
"Нас больше нет". Ольга Бузова рассталась с бойфрендом 2
16:52
Около 40 человек эвакуировали при пожаре в подвале жилой девятиэтажки в Барнауле 0
16:41
В Новосибирске задержали главу штаба Алексея Навального 18
16:30
Британцев поразили юные сибиряки, закаливающиеся при -25 градусах 1
16:18
Прокуратура займется вопросом брошенных в аварийном доме жительниц Бийска 1
16:06
Глава Октябрьского района Барнаула покинул пост, не проработав на нем и трех месяцев 14

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.