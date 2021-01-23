Несанкционированная акция в поддержку Навального проходит в Барнауле

Фото: amic.ru
По меньшей мере 3 тысячи человек собрались на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Барнауле, сообщает корреспондент amic.ru с места событий. Эту цифру назвал один из полицейских, который также присутствовал на площади. Среди участников акции примерно 40% были молодые люди — студенты и старшеклассники. Но большую часть составляли люди в возрасте 25-35 лет. Есть и пенсионеры, отмечает очевидец.
Люди скандировали лозунги, кричали речевки. Полиция и ОМОН оцепили площадь и просили "вышедших на прогулку" граждан разойтись. Однако это не подействовало.
Колонна участников акции двинулась "гулять" по проспекту Ленина до площади Свободы — это была запланированная конечная точка акции. Люди шли спокойно, без провокаций, утверждают очевидцы.
На перекрестке с улицей Анатолия силовики перекрыли проспект Ленина, не давая никому ни пройти, ни проехать. Остановили и движение общественного транспорта.
"Даже те, кто живет в этом районе и вышел по необходимости на улицу, не могли пройти. Им нужно было обойти проблемный участок либо по проспекту Комсомольскому или по проспекту Социалистическому", — рассказывает корреспондент.
Силовики стали разгонять людей. В этот момент из толпы кто-то начал бросать снежки в полицию. Начались задержания. Всего были задержаны несколько человек. К месту стянулись дополнительные наряды сотрудников силовых ведомств и автомобили для перевозки задержанных.
В настоящий момент участники акции разошлись. На площади Свободы, как отмечает корреспондент amic.ru не было никого. Часть "гуляющих" решила вернуться снова к площади Советов.
Напомним, что несанкционированные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального проходят 23 января в большинстве городов России. Причиной стал арест блогера после его возвращения в Россию и выпуск видео, в котором рассказывается о якобы принадлежащем президенту РФ Владимиру Путину "дворце".
Комментарии
хожу, никого не трогаю, примус починяю...
40% студентов и школьников это естественно те кто реально недовольны политикой действующей власти. Кому есть с чем сравнить. И есть чем думать.
40% студентов и школьников это естественно те кто реально недовольны политикой действующей власти
Да все недовольны. Просто за леху не все пойдут.
Люди, это такие твари, которые недовольны всегда
23.01.2021 15:27
- гость -
Да, ну! Я пенсионер, но не вышел только потому, что эта банда в спецоборудовании (не имеющая никакой чести, не говоря об офицерской) может задержать, избить, убить только за то, что по Конституции я имею право выходить на любой мирный протест!
Простите а чем недовольны школьники и студенты? Они в 90х жили?
Да все недовольны. Просто за леху не все пойдут.
Думаешь чисто против вовки вышли?
Участников беспорядков отчислить из учебных заведений, уволить из бюджетных организаций. И с волчьим билетом- на свободу.
23.01.2021 15:34 А сейчас ничем не лучше жизнь у многих и по доходам мы уже там в 90х.
23.01.2021 15:34
Денис
В 90 Путин ураганил - забыл?!
С-студенты, С-старшеклассники, С-стадо. Пришли потусить и выразить гражданскую позицию, которую не могут даже внятно сформулировать. Просто пришли, потому что в соцсетях была хорошая проплаченная пропаганда. Обидно за молодежь. Совсем безголовые.
Молодежь у нас умная, не чета стаду взрослых.
23.01.2021 15:36
Ирэн
Я думал вам платят нормально за такую зашкварную работу, а говорят немного, неужели в питере и мск нельзя найти другую работу? Кем надо быть чтобы пойти против своего народа за три копейки?
это только начало, дальше больше!
Если бы наша молодежь учила историю, то знала бы, что ещё ни одна революцию не увенчалась успехом. Все равно власть будет не святая и будут коррупционеры и воры тоже будут, только лица поменяются. Революция- это множество погибших и пострадавших, в т.ч. близких, разрушение страны под ликование тех кто это проплатил.
А что делали там флаги ЛДПР. Против или за.
Марина. Респект.
23.01.2021 15:43
Марина
Ну ты явно историю не изучала - вождю пора уже уйти, ибо у власти он незаконно! А такие как ты обрекают его на участь Чаушеску или Каддафи, провоцируешь!!!
Ирэн не платят она за спасибо стелется. Не обращайте внимание.
Если бы наша молодежь учила историю,
Если бы единоросы учили историю, то знали бы, что нефиг доводить народ, борзеть и воровать без меры, ни разу до добра это не доводило.
Про 90е: не надо сравнивать две эпохи. Нищенствуют те, кто не хочет работать. На одной- мало платят, значит, на двух работайте. Я этим и занимаюсь. И довольна, что есть возможность работать. И вокруг меня- все пашут, и не ноют, как все плохо, и придет Навальный- заживем. Неужели, кроме хомячат, есть взрослые люди, которые в это верят?
Я прошу прощения..... А кто такой навальный !?
Студентов отчислить, школоту и родителей на учёт. При попытке поступления в ВУЗ впоследствии учесть. Пусть их западные НКО с гульфик-фюрером обучают. А тратить государственные деньги на образование майдаунов нечего.
амик блокирует сообщения против глупой моложежи.
амик за протесты
Амик подневольный, не обижайтесь.
А вот того провакатора, который начал кидаться снежками, надо было самим навальнистам скрутить, набить морду и сдать полиции!
На одной- мало платят, значит, на двух работайте. Я этим и занимаюсь. И довольна, что есть возможность работать.
Потом будешь довольна, что еще день разрешили прожить. На двух работах то на мазератти копишь или на макарошки не хватает?
Раз чего то боятся, значит не зря.
А тратить государственные деньги на образование майдаунов нечего.
А на троллей от администрации? Че, писикоты, аврал у вас?
- гость -
Студентов отчислить, школоту и родителей на учёт. При попытке поступления в ВУЗ впоследствии учесть. Пусть их западные НКО с гульфик-фюрером обучают. А тратить государственные деньги на образование майдаунов нечего. Полностью поддерживаю. Надо всем разъяснить последствия.
23.01.2021 15:56
Иsтина
А ты не допускаешь, что эти провокаторы из конторы, или допускаешь, но подстрекаешь?!
23.01.2021 15:52
Солдат
Я прошу прощения..... А кто такой навальный !?
________________
Не нужно прикидываться, что не знаешь.
Солдатик иди снег погреби, каков вояка.
Солдатик иди снег погреби, каков вояка.
В алейске за оградой у него местная шпана денюжку отбирала
23.01.2021 15:59
- гость -
А ты не допускаешь, что эти провокаторы из конторы
когда везде контора мерещица - иди к психиатору
Обращаюсь к ребятам из ОМОНА. За вами Россия. Не дрогните и не бойтесь. В данном случае народ с вами.
ЗЫ Власть менять надо. Но тусоваться с теми, с кем стыдно сесть на одном километре - не уважение к себе.
Из за гуляющих оленей везде где мог опоздал! Митингуйте не мешая нормальным людям!
23.01.2021 16:03
- гость -
Бедненьки, ну мамка еще передаст.
Сбор бездельников на площади
Амик пишет: "Но большую часть составляли люди в возрасте 25-35 лет".
Читатели видят: одни школьники и студенты.
Ну и писали бы: "60% участников старше 25 лет", а не "примерно 40% были молодые люди — студенты и старшеклассники".
Зачем поддерживать вбрасываемую идею, что там одни дети.
В 25 уже даже не студенты.
И уравнивать несовершеннолетних школьников, ещё детей, с совершеннолетними студентами, у которых уже могут быть свои дети, - ну так себе идея.
23.01.2021 16:07
- гость -
Зачем, зачем, просто журналистский ход. Я не верю что пишут.
23.01.2021 15:30
Пионер
40% студентов и школьников это естественно те кто реально недовольны политикой действующей власти
Чем могут быть недовольны школьники и студенты?
пирожка утром скушать забыли?
маленькие бездельники ничего не создавшие в этой жизни своими руками, но желающие жить красиво как в кино... Такие легко сломают все достижения своих предков, затопчут все традиции. Возраст такой - агрессивный и протестный. И западные стратеги это знают , активно пользуются такими вот навальными, попутно подтравливая их чтобы повод создать.
Так всё-же: А чей дворец?
Даёшь дешёвую жертву!
23.01.2021 15:43
Марина
Золотые слова Марина.
23.01.2021 15:59
Солдат
А тратить налоги на содержание власти которая врет народу и грабит этот же народ, по вашему нормально? Я работал и готовился, что скоро выйду на пенсию и с внуками буду нянчится, но эта лживая власть во главе с путиным отобрала у меня пять лет пенсии.
Так пускай сдохнет путин!
Дешёвую жратву
Вот молодёжь и будет потом революцию делать
Чем могут быть недовольны школьники и студенты?
Хотя бы питанием. Если перед тобой поставить чашку с помоями, ты съешь, т.к. это традиция предков. А нормальный человек скажет - это же помои. Зачем они мне? Вот и они говорят. Школьников там процентов 10 - не больше чем на акциях ЕР, а студенты вполне видят и анализируют, зачастую больше, чем многие работяги. Т.к. обесценившаяся вышка - все равно вышка.
Выход на улицу "не согласовали" из-за пандемии, которая голосованию за обнулёжь и холуяжу лдпровцев не помеха. К 12-00 в центре площади у памятника собрался весь партактив с партийной символикой этой квази партии,Актив собрался потусоваться и получить бесплатный чай и партийные пряники (подарки) за бюджетный счет. Собрался выразить поддержку существующему режиму и его политике, которую эти " соколы" полностью поддерживают. Эту кучку мальчишей - плохишей охраняли силовики с омоном, которые затем стеной перегородили улицу перед зданием ГБ. Число участников не согласованной акции в СМИ явно преуменьшают. Молодежи очень много (более половины) было, так как режим украл у них будущее.
Русские менты и гебилы привычно встали на стражу режима ушмановых, фритманов, апрамовичей, рохтенбергов и прочих новых русских с нерусскими лицами, фамилиями и паспортами, через которых превращённая в сырьевую колонию когда-то великая сверхдержава уже 30 лет выплачивает "золотому миллиарду" триллионы долларов позорнейшей для любого уважающего себя народа дани и контрибуции, как когда-то 300 лет покорно платила дань "золотой орде", вымирая на пенсии в 100 долларов и работая за еду на зарплаты в 200 долларов.
А так хотелось верить в то, что в Барнауле идиотов нет.....
Нет у полицаев офицерства
Анна не волнуйтесь так вас идиотов навалом кругом.
23.01.2021 15:34
- гость -
В полиции нет офицерского состава, там начальствующий состав.
Люди вышли не за Навального, а показать недовольство казнокрадам, ворам налогов, ворам в других сферах! Кто тут против - те кто сыт, обут и имеет накопления. После выпуска из ВУЗ получил ещё два образования, в отпуске не был даже в горном! Потому что ипотека, рабство и живу честно! Не банкрочюсь, не беру левых кредитов, не ворую НДС , не брал откаты в любом виде!
Причина митинга-арест блогера,хайпожора и директора денежного фонда )
Это же охота было сопли морозить!
Риторический вопрос себе задаю: сколько процентов "вышедших" осознаёт - чего припёрся, за что, за кого, против кого, почему.....разве "чисто потусить". Блогера Навального в президенты? Он напрезидентит.....Русь застонет. На радость "зарубежным партнёрам". И ведь как народ "ведётся" на дешёвое. вовремя и к месту подпущенное про дворец, шито всё белыми нитками. Прям сейчас обнаружился этот "дворец". А почему ему и не быть вообще-то. В чём проблема..... Убей Бог лаптем - не пойму. Возня какая-то.
Давайте, форсируйте беспорядки.
Потом те, кто сейчас вышел, зеленая молодежь, в вас и стрелять будет.
Любая смена власти - это безвременье и беспорядки на несколько лет.
На Алтае только лентяи и идиоты остались жить
23.01.2021 16:26
антонина2124_mailru
Пенсам не понять
23.01.2021 16:29
- гость -
Это именно так.
И еше, почему из-за какого то навального , тратятся деньги на оплату силовиков в выходной день из бюджета? Пусть эту сумму в виде штрафа фонд навальненский оплачивает. А то привыкли в нахаляву жить
Кто такой навальный.Да вот как-то пристроился он к кировскому губернатору бесплатным юридическим советником.И пришла ему мысль погреть руки на тамошнем лесе.И пристроил он в фирму своего человечка.Вот немного из ихнего разговора...
Офицеров: Ну 30 миллионов в месяц у них заработная плата.
Навальный : Ну тогда их нужно сокращать просто ударными темпами до Нового года.
О: Ну типа того.
Н: Там нужно тысячу человек уволить ну вот, вот, в любом уже, в течение октября..
Причина митинга - фашистский режим, разграбляющий и убивающий страну изнутри и отбирающий у нас наши жизни ради личного обогащения и выплаты дани своим зарубежным хозяевам из фашистско-нацистских масонских лож.
То, что происходит сейчас - это национально-освободительная борьба за свободу и независимость нашей Родины от фашизма!
23.01.2021 16:24
Владимир
Ты скажи это полицаю, который на фото напал на женщину - он тебе неучу расскажет про офицерскую честь, если не поймешь - получишь демократизатором по болевым точкам и печень по асфальту!
Полицаям платят за кипишь, все норм.
23.01.2021 16:24
Гость
а одного образования не хватило?
может проблема не в образовании, а в вас самих ?
23.01.2021 16:32
- гость -
«Но пасара́н» - фашизм не пройдет!!!
А Боровикова была???? Трезвая???? А то холодно!!!!! За навального топила?????
23.01.2021 16:16
Хотя бы питанием. Если перед тобой поставить чашку с помоями, ты съешь, т.к. это традиция предков.
это твои предки помоями питались , а мои при любом строе достойно жили.
Растил, растил, Владимир Владимирович Путин с Онищенко и Фурсенко себе электорат и вырос этот электорат электроризованный насквозь. Говорил Фурсенко: "Стране нужен потребитель." Потребители и появились.
у полиции нет выбора---кто платит-тот и музыку заказывает.
теперь понятно-как только ссср будет платить= так полиция срочно вспомнит что основной их закон ссср
А навальнята эти - работать не пробовали?)
Заходят в бар Ирэн, Марина, Наталья, Анна, а бармен им и говорит - здорова, Вася, скок коментов сегодня настрочил?
Я б себе тоже замочек забабахала где-нибудь на морском побережье, если что. А какой дурак отказался бы?
Не понять им нас, как и нам их, а замок всем хочется
скок коментов сегодня настрочил? пальцы не устали?
А навальнята эти - работать не пробовали?)
Работать не пробовали всякие Даниилы, да прочие члены партии ЕР. АА кто работает честно, знает, что заработать честно в воровском государстве возможно только геморрой. Вот и хотят поменять сложившуюся систему
И еше, почему из-за какого то навального , тратятся деньги на оплату силовиков в выходной день из бюджета?
Не переживайте, никто им не доплачивает. Усиление- и все, как правило, и отгулами редко компенсируют, служба
Ну вот этого Навального спонсируют из-за рубежа. Для дестабилизации ситуации в РФ! А вы за него пытаетесь топить! Вы ему нужны то только как пушечное мясо))) наивные вы соратники пиз*обола Навального)