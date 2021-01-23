Щиты, каски, автозаки. Яркие фото с "прогулки" в поддержку Навального в Барнауле

Фото: amic.ru
Столько полицейских на площади Советов Барнаул, кажется, еще не видел. Щиты, каски, дубинки, автозаки и обещание, что в этот раз "все будет по-серьезному". А еще призывы к родителям не пускать детей в субботу "по центру города гулять" – все это спровоцировало повышенный интерес к объявленной сторонниками оппозиционера Навального несанкционированной "прогулке".
В итоге на площадь Советов пришли около трех тысяч человек. Впрочем, некоторые шли не участвовать, а просто посмотреть "вблизи" на то, что до этого видели только по телевизору. Что ж, увидели. Посмотрите и вы.
Комментарии
Да-да, отпустите вора Олешеньку!
сколько же вас няшек навальняшек в Барнауле!Что хотите то конкретно?Чтобы отпустили вора и получателя западных грантов ?Чтобы он и дальше оскорблял ваших дедов и прадедов воевавших?Позорники!!!!
Ребятам полицейским - респект и уважуха! Красавцы! Спасибо!
То что Алтайский край нищенствует видно даже по одежде правоохранителей. Небрежно одетые, форма разная, кто какую себе сшил или купил. Форменная одежда полицейских напоминает одежду солдат Российской армии посланных на войну/на убой в Чечню в 1992 году. Стыдно.
Вот посмотрите, как человек выступает! Его и надо в президенты! Сразу видно честный и нравственный человек!
" Навальный о дачах Путина. 1990 год. "
-гость- 17:27
Алина, это вы? ершик в опасности?
Этот оральный уже надоел! Его он такой чтоб за него топить... вор и агент запада! Людей вводит в заблуждение.
дальше больше
Навальный наш президент!
-гость-
Навальный наш президент
На Украине уже избрали одного актера (юмориста) президентом)))) Навального место в тюрьме! За измену родине!
За кого бы настоящего собрались, так нет за за всякое...
Лозунги то какие.
Надоела власть воров, но вора навального отпустите.
Отличная логика.
Я не поддерживаю ни капитализм, ни власть, но за продажного иуду, во вред своей стране, никогда выходить не стану
а где дедушка то? куда пропал? во дворце заблудился?
23.01.2021 17:39
- гость -
Верное определение дали предмету обсуждения!
А зачем в пионерском лагере за 100 миллиардов кальяная с шестом?
Ребятки вы бы лучше задумались зачем сбербанку онлайн при установке нужен доступ и к управлению контактами на вашем телефоне и к медиафайлам и к смс, отпечаткам и образу вашего лица. Зачем приложение здоровье контролирует не только вес, тенировки, пульс, сон, но и менструальный цикл и содержание кислорода в крови, более того дает рекомендации о днях благоприятных для зачатия. Добавим к этому все финансовые операции и места их проведения. Это полный электронный контроль.
23.01.2021 17:56
- гость -
А зачем в пионерском лагере за 100 миллиардов кальяная с шестом?
под пионерлагерем резиденцию роснефти преподносишь?
Горжусь барнаульцами!
Все обратили внимание на бородатого черта, в черной куртке с красной полоской на 10 фото с плакатом "Отпустите Навального"? Он мелькает на 4-5 фотографиях в первых рядах, видно что координатор или зачинщик... советую выяснить его личность и привлечь к уголовной ответственности!!!
гость -
Ребятки вы бы лучше задумались зачем сбербанку онлайн при установке нужен доступ и к управлению контактами на вашем телефоне и к медиафайлам и к смс, отпечаткам и образу вашего лица. Зачем приложение здоровье ....
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