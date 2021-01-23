Щиты, каски, автозаки. Яркие фото с "прогулки" в поддержку Навального в Барнауле

Фото: amic.ru

Столько полицейских на площади Советов Барнаул, кажется, еще не видел. Щиты, каски, дубинки, автозаки и обещание, что в этот раз "все будет по-серьезному". А еще призывы к родителям не пускать детей в субботу "по центру города гулять" – все это спровоцировало повышенный интерес к объявленной сторонниками оппозиционера Навального несанкционированной "прогулке".

В итоге на площадь Советов пришли около трех тысяч человек. Впрочем, некоторые шли не участвовать, а просто посмотреть "вблизи" на то, что до этого видели только по телевизору. Что ж, увидели. Посмотрите и вы.