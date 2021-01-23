Видео со следами "погони" за волком в Белокурихе оказалось фейком

Видео, на котором жители Белокурихи якобы "гоняли" волка, забредшего на улицу Урожайного, оказалось фейком. Кадры, на которых показаны следы борьбы с животным, оказались подделкой.

Как пишет пресс-служба Минприроды Алтайского края, автор видеозаписи, которого нашли сотрудники ведомства, признался, что на самом деле кровь на снегу является краской, а следы – розыгрышем товарища.

Как отметили в министерстве, такие фейки опасны, поскольку вводят людей в заблуждение и вызывают панику. Они попросили жителей региона не доверять непроверенным видео из социальных сетей и отметили, что в самой Белокурихе волков по прежнему не видели.