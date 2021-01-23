43 новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай

43 новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай за отчетные сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 20 жителей Майминского района; у 12 жителей города Горно-Алтайска; у трех жителей Онгудайского района; у трех жителей Усть-Канского района; у двух жителей Кош-Агачского района; у одного жителя Турочакского района; у одного жителя Чойского района; у одного жителя Шебалинского района.

Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев инфекции в регионе достигло 15 060. Выздоровели 14 099 человек, из которых 38 – за последние сутки.

Также в Горном Алтае подтвердили еще один случай смерти пациента с COVID-19. 15 января скончался 48-летний житель Турочакского района. По заключению патологоанатомов, причиной смерти стали коронавирусная инфекция и другая вирусная пневмония.

За весь период в Республике Алтай зарегистрировано 180 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 164 – от самой инфекции, 16 – от иных причин.