На акциях протеста в Москве и Санкт-Петербурге идут столкновения с полицией

Участники несогласованной акции на Пушкинской площади и Тверской улице в Москве начали столкновения с полицией. Согласно сообщению корреспондента РИА Новости с места событий, протестующие кидают в силовиков пластиковые бутылки и снежки.

Как пишет информагентство, из толпы вывели несколько пострадавших, характер травм которых пока неизвестен. По оценке столичного ГУ МВД, в несогласованном мероприятии участвуют около 4 тыс. человек. Как сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", по оценкам Reuters количество митингующих – не менее 40 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге сложилась схожая ситуация. Как пишет "Фонтанка", в ходе несанкционированной акции на Сенатской площади толпа прорвала оцепление, а силовики задерживают митингующих.

Всего, по данным проекта "ОВД-Инфо" на 20:30, в Москве задержали 300 человек, в Санкт-Петербурге – 162 человека. В числе задержанных оказалась жена Навального, Юлия, о чем она сообщила в своем Instagram.