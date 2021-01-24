Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на UFC 257

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора в главном поединке UFC 257, который состоялся в воскресенье, 24 января.

Бой в легком весе прошел на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. В первом раунде при небольшом преимуществе лидировал Макгрегор, однако уже во втором Порье обрушил на соперника ряд ударов у сетки и победил нокаутом.

Таким образом, у Порье теперь на счету 27 побед, шесть поражений и один несостоявшийся бой. У Макгрегора — 22 победы и пятое поражение.

Добавим, что это был уже второй поединок между бойцами. В первый раз Порье и Макгрегор встретились на ринге в 2014 году. Тогда ирландец выиграл в первом раунде.