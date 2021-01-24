Барнаульца оштрафовали на 10 тысяч рублей за несанкционированный митинг

Житель Барнаула Даниил Мещеряков рассказал о штрафе за участие в несанкционированном митинге в поддержку задержанного борца с коррупцией Алексея Навального.

О задержании и вердикте судей молодой человек рассказал на своей странице в Instagram. По его словам, до судебного заседания, которое состоялось 24 января, Мещерякова и нескольких других участников акции протеста держали в отделении полиции.

В вину подсудимому ставили то, что в составе "группы не менее 1000 человек" он скандировал лозунги и нес плакат.

За нарушение установленного порядка организации шествия или митинга барнаульца приговорили к 10 тысячам рублей штрафа.

Общественник и оппозиционер Виктор Рау рассказал amic.ru, что за участие в несанкционированном митинге уже наказали несколько человек.

"Результат сегодняшних судов: активиста Штаба Навального Максима Неверова арестовали на 10 суток; еще пятерым присудили штрафы от 10 до 15 тысяч", – заявил Рау.

По его словам, он сам был в числе задержанных. Его выпустили в тот же день, выдав повестку в суд на 28 января.