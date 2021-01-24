Алтайским мукомолам и пекарям выделили больше всех дотаций в Сибири

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительных средств для стабилизации цен на хлебобулочные изделия. Документ опубликовали на сайте правительства РФ.

Согласно документу, на поддержку мукомолов и хлебопеков выделили 4,7 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей пойдет на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям.

Из сибирских регионов наибольшую поддержку получит Алтайский край. На осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы региону выделят более 357 млн рублей, а на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий – свыше 27,3 млн рублей.

Ранее amic.ru писал, что Росстат назвал сахар-песок наиболее подорожавшим за 2020 год продуктом питания. По данным организации, его стоимость за 12 месяцев прибавила почти 65%.