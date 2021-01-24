Мария Мотузная обматерила сотрудников штаба Навального в Санкт-Петербурге

Уроженка Барнаула Мария Мотузная, которую в 2018 году обвиняли в оскорблении чувств верующих и экстремизме, жестко раскритиковала действия сотрудников штаба Навального в Санкт-Петербурге на несанкционированном митинге.

Девушку, которая была среди участников акции протеста, огорчил тот факт, что штаб принял решение расходиться по домам, когда к месту действия приходили новые люди. Из-за этого она нецензурно обругала питерский штаб Навального, заявив, что готова "лично сказать это каждому в лицо".

"Клянусь, я морально готовила себя ко второй уголовке, а люди просто пошли домой", – написала Мотузная.

Напомним, что Мария Мотузная получила известность после скандального обвинения из-за мемов в соцсети "ВКонтакте". Тогда против нее возбудили два уголовных дела по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих.

История Мотузной получила широкий резонанс после того, как она рассказала об этом в соцсетях. Позднее статью 282 УК РФ частично декриминализировали и дело закрыли, а девушке выплатили компенсацию в размере 100 тысяч рублей.