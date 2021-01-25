В Кремле назвали лидеров по уровню доверия среди губернаторов

Семинар для вице-губернаторов прошел в Кремле. На нем назвали лидеров и аутсайдеров по уровню доверия среди глав регионов, пишет РБК.

В лидерах оказались главы Чеченской республики, Адыгеи, Курганской и Курской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Руководят этими регионами Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов соотвественно.

В число аутсайдеров попали губернаторы Республики Хакасия, Владимирской области, Хабаровского и Красноярского края, а также Кемеровской области: Валентин Коновалов, Владимир Сипягин, Михаил Дягтерев, Александр Усс и Сергей Цивилев.