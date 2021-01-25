Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем студенчества

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем российского студенчества.
В обращении политики отметили, что студенчество всегда было наиболее активной, интеллектуально развитой и креативной частью общества, а учащиеся не только формируют новое поколение научной и профессиональной элиты, но и чутко отзываются на все значимые изменения в жизни страны.
"В непростом для России и края 2020 году именно студенты стали ядром волонтерского движения "Мы вместе". Вы помогали и продолжаете помогать врачам в ковидных госпиталях и медицинских учреждениях, обеспечиваете продуктами и лекарствами нуждающихся жителей региона, поддерживаете ветеранов", – цитирует обращение пресс-служба правительства.
Томенко и Романенко пожелали студентам успехов в учебе и выборе будущей профессии, а также призвали молодое поколение "дерзать и творить".
Комментарии
Присоединяюсь к поздравлениям! Два внука-студенты. Пусть и у них, и у всех студентов все будет отлично!!!