Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем студенчества

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем российского студенчества.

В обращении политики отметили, что студенчество всегда было наиболее активной, интеллектуально развитой и креативной частью общества, а учащиеся не только формируют новое поколение научной и профессиональной элиты, но и чутко отзываются на все значимые изменения в жизни страны.

"В непростом для России и края 2020 году именно студенты стали ядром волонтерского движения "Мы вместе". Вы помогали и продолжаете помогать врачам в ковидных госпиталях и медицинских учреждениях, обеспечиваете продуктами и лекарствами нуждающихся жителей региона, поддерживаете ветеранов", – цитирует обращение пресс-служба правительства.

Томенко и Романенко пожелали студентам успехов в учебе и выборе будущей профессии, а также призвали молодое поколение "дерзать и творить".