Барнаульский пенсионер решил сыграть на бирже и лишился 400 тыс. рублей

В Барнауле полицейские выясняют личность мошенника, которому пенсионер перевел более 400 тысяч рублей. Об этом сообщают в региональном МВД.

Мужчина рассказал, что он решил поиграть на фондовой бирже и внес на свой счет 21 755 рублей. Все это время с пенсионером общался человек, который представился биржевым аналитиком.

"Накануне пенсионеру сообщили, что он заработал крупную сумму, и для того чтобы вывести ее со счетов, необходимо оплатить различные расходы, среди которых – комиссия, налог, страховка и прочее", – говорится в сообщении.

Доверчивый мужчина несколькими переводами отдал мошенникам 436 755 тысяч рублей. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.