Барнаульский пенсионер решил сыграть на бирже и лишился 400 тыс. рублей

В Барнауле полицейские выясняют личность мошенника, которому пенсионер перевел более 400 тысяч рублей. Об этом сообщают в региональном МВД.
Мужчина рассказал, что он решил поиграть на фондовой бирже и внес на свой счет 21 755 рублей. Все это время с пенсионером общался человек, который представился биржевым аналитиком.
"Накануне пенсионеру сообщили, что он заработал крупную сумму, и для того чтобы вывести ее со счетов, необходимо оплатить различные расходы, среди которых – комиссия, налог, страховка и прочее", – говорится в сообщении.
Доверчивый мужчина несколькими переводами отдал мошенникам 436 755 тысяч рублей. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
Комментарии
Дед налоги заплатил со сделки, чтобы мусарам жалование выдать?
Ну наигрался вдоволь, я надеюсь?
25.01.2021 12:30
- гость -
мусор у тебя в черепушке
Дед явный пенсионер от МВД... Откуда столько денег у пенсионера!? Нисколько не жалко!
Жадности нет предела....
Есть еще денюжки.... не последние проиграл....
В Форуме учили? Или ВТБ?
25.01.2021 12:53
- гость -
А откуда пошло слово "мусор" в курсе? Или умишком слаб так и обижаешься? Почитай историю. Люблю над вами мусорами издеваться. Особенно когда протокол начинаете составлять за оскорбление, а когда носом в исторический факт натыкаешь, так протокол готовы сожрать со стыда!
Для любознательных: Московский Уголовный Сыск, то есть, МУС. Сотрудники были МУСОРами – Московского Уголовного Сыска Оперативный Работник.