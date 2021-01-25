Внештатный нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин назвал способ избавиться от любой вредной привычки. По его словам, для этого человеку необходимо найти личную мотивацию, которая не связана с "влиянием моды".

"Вам нужна ваша личная мотивация – например, вы бросаете курить, потому что не хотите, чтобы курили ваши дети, которые видят вас с сигаретой", – приводит его слова пресс-служба ведомства.

Холдин посоветовал записать мотивацию в блокнот и напомнил, что по мнению психологов, у написанного на бумаге гораздо больше шансов сбыться. При этом "нужно твердо стоять на своем" и не стеснятся рассказать всем о своих намерениях – так человек берет на себя обязательства.

Кроме того, специалист посоветовал хотя бы на первых порах избегать ситуаций, которые провоцируют человека вернуться к вредной привычке. Например, стресса или шумных вечеринок.