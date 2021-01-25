В Алтайском крае назначили нового начальника управления по печати

Вячеслав Киричук избавился от приставки "и.о." и стал начальником управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

В ведомстве Киричук работает с 2004 года. Должность начальника управления стала вакантной в ноябре 2020 года, когда прежний руководитель структуры Евгений Нечепуренко возглавил Центр управления регионом (ЦУР) в Алтайском крае.

Как сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59", в журналистском сообществе Киричук известен как автор нескольких проектов, одним из крупных считается совместный с Гариком Сукачевым фильм – "То, что во мне", вышедший в прошлом году на Первом канале.