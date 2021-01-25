Пассажирский автобус сломался посреди трассы в Алтайском крае в сильный мороз

Сотрудники МЧС пришли на помощь водителям пассажирского автобуса, который сломался на дороге Барнаул – Рубцовск в трех километрах от Поспелихи. Температура на трассе достигала -38°С.

Как пишет пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю, информация о происшествии с автобусом маршрута Рубцовск – Белокуриха поступила 25 января. Для оказания помощи вставшим на трассе в сильный мороз людям немедленно направили спасателей.

Пассажиров отправили попутным транспортом в Барнаул, а в замерзающем автобусе остались водители. Прибывшие сотрудники МЧС отогрели экипаж. Сейчас на место направили автомобиль техпомощи для ремонта транспортного средства – спасатели ждут его вместе с водителями.