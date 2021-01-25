"Промыть гражданам мозги". Путин прокомментировал расследование Навального о "дворце"

Владимир Путин прокомментировал расследование Навального про дворец, который якобы принадлежит президенту. Глава государства заявил, что не смотрел этот фильм, поскольку у него нет на это времени.

"Ничего из того что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Это муссировалось давно, представился удобный случай скомпилировать и попытаться промыть гражданам мозги", – цитирует Путина РИА Новости.

Президент добавил, что знает некоторых лиц упомянутых в расследовании Навального и в их числе есть его приятели.

Напомним, что ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о расследовании Алексея Навального о "дворце для Путина". По его словам, у главы государства нет никакого дворца в Геленджике и это уже "старая пластинка".