Вторник, 26 Январь, 01:02

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,86
€ 91,15
-23°


3738690 +19290
Обь
-10см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеГород. Слушай!Новый корпус АлтГУ
Новости

Алтайский предприниматель изготовил поддельные документы о переводах на 18 млн рублей

, ИА "Амител"
Таким образом глава организации создавал видимость работы компаний и пытался уйти от налогов
Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Предприниматель из Алтайского края изготовил поддельные документы о переводах на общую сумму более 18 млн рублей для создания видимости работы организаций и ухода от налогов, и получил полгода условного заключения.

Как установило следствие, весной 2017 года глава организации изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств на общую сумму более 18 млн рублей. Таким образом он нарушил установленный порядок экономической деятельности и общественные отношения.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в ходе предварительного следствия мужчина признал вину в содеянном. Суд принял во внимание все доводы следствия и приговорил его к шести месяцам условного лишения свободы и выплате штрафа на общую сумму 100 тысяч рублей.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
23:49
Такой день. Томенко об акциях протеста и счастье барнаульцев стоимостью в 138 тысяч 0
23:28
Прямой воздушный рейс в Санкт-Петербург появится в Барнауле 1
23:12
Скончался знаменитый стилист Александр Шевчук 0
22:54
Алтайский предприниматель изготовил поддельные документы о переводах на 18 млн рублей 0
22:31
Актера из "Улиц разбитых фонарей" обвиняют в педофилии 0
22:12
Еще 32 тысячи доз вакцины от COVID-19 поступят в Алтайский край на этой неделе 0
21:52
Правозащитники рассказали о правонарушениях в отделах полиции после протестов 0
21:29
В Румынии медведь вышел на горнолыжную трассу и попытался съесть спортсмена 0
21:07
Барнаулец пожаловался на большую комиссию при оплате школьного питания 0
20:53
Два пешехода пострадали в ДТП в Рубцовске за неделю 0
20:30
Житель Бийска предстанет перед судом за попытку заживо сжечь двоих детей 0
20:13
Счетная палата предупредила о возможном дефиците продуктов в России 0
19:49
"Промыть гражданам мозги". Путин прокомментировал расследование Навального о "дворце" 3
19:21
Виктор Томенко прокомментировал протестные акции, которые прошли в Алтайском крае 1
19:12
Гараж и автомобиль сгорели в пожаре в Республике Алтай 0
18:54
Жители Геленджика потребовали снести "дворец Путина" 6
18:42
Волонтеры-медики рассказали, как помогли алтайские единороссы в борьбе с пандемией 0
18:29
Жителя Алтайского края осудили за попытку изнасилования ребенка 13-летней давности 0
18:11
Российскому правительству предложили снизить НДС для ресторанов 1
17:56
Координатора штаба Навального в Барнауле арестовали на 10 суток 14
17:45
Почти 14 тысяч пациентов в Алтайском крае обеспечили лекарствами от коронавируса 0
17:31
В Алтайском крае поблагодарили мужчину, который догнал преступника 1
17:17
Авторов фильма "Дворец для Путина" решили пригласить в "КиноСоюз" 3
17:03
Бывшему гендиректору "Барнаулкапстроя" ужесточили наказание 0
16:51
Вылетели подушки. Серьезная авария произошла на Змеиногорском тракте в Барнауле 0
16:39
"Наша задача - сплотиться вокруг президента". Алтайский депутат ГД о протестных акциях 38
16:28
Мигрень, удушье, смерть. Чем "черное небо" грозит барнаульцам и как себя спасти 11
16:16
Крестный ход в -35. Как в Барнауле отметили Татьянин день 4
16:05
Более 70 междугородных автобусов не выехали из Барнаула 3
15:55
Ученые новосибирского "Вектора" сфотографировали "британский" штамм коронавируса 4
15:43
Пассажирский автобус сломался посреди трассы в Алтайском крае в сильный мороз 0
15:30
Режим "черного неба" вновь объявили в Барнауле и Бийске 1
15:17
Менее 20 тысяч зараженных ковидом в России выявили за сутки впервые с ноября 3
15:05
Алтайский край занял шестое место в "Национальном туристическом рейтинге – 2020" 2
14:53
Частный дом загорелся в пригороде Барнаула 0
14:40
"Мы все учились понемногу". Какие вузы закончили первые лица Алтайского края 22
14:29
Алтайские школьники получат больше денег на учебники, чем в прошлом году 0
14:18
В Москве нашли мертвым комика Александра Шаляпина 3
14:08
Ой, мороз, мороз. Барнаул сковали аномальные холода 0
13:54
Эксперты выяснили, сколько денег нужно барнаульцам для счастья 22
13:44
Ремонт в жилых домах хотят ограничить тремя днями в неделю 27
13:32
Пользователь сервиса BlaBlaCar рассказал, как избежал смерти во время поездки в Барнаул 25
13:20
Манжерок попал в десятку самых популярных направлений для летнего отдыха в России 4
13:07
Нарколог назвал способ избавиться от вредных привычек 1
12:55
Алтайский край попросил федеральные власти разъяснить порядок ковидных выплат 6
12:41
Доктор Комаровский рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом 0
12:30
В Алтайском крае назначили нового начальника управления по печати 4
12:17
Барнаульский пенсионер решил сыграть на бирже и лишился 400 тыс. рублей 11
12:05
Американские ученые выявили опасные последствия недосыпания 0
11:52
Девять новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в Республике Алтай 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.