Алтайский предприниматель изготовил поддельные документы о переводах на 18 млн рублей

Предприниматель из Алтайского края изготовил поддельные документы о переводах на общую сумму более 18 млн рублей для создания видимости работы организаций и ухода от налогов, и получил полгода условного заключения.

Как установило следствие, весной 2017 года глава организации изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств на общую сумму более 18 млн рублей. Таким образом он нарушил установленный порядок экономической деятельности и общественные отношения.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в ходе предварительного следствия мужчина признал вину в содеянном. Суд принял во внимание все доводы следствия и приговорил его к шести месяцам условного лишения свободы и выплате штрафа на общую сумму 100 тысяч рублей.