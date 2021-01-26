В ВОЗ раскрыли будущее коронавируса

Несмотря на прогресс в борьбе с коронавирусом, много факторов указывают на то, что справиться с пандемией будет сложно, и человечеству предстоит с ней бороться еще долгие годы. Об этом рассказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что на сегодня люди болеют коронавирусом по всему миру, и не везде получается сдерживать его распространение. Недостаточно пока и вакцин. При этом эксперт заверил, что антиковидные меры проходят не зря, поскольку помогают снизить смертность и заболеваемость.

В будущем, по словам Райана, вирус может приобрести локальный характер и затянуться на долгие годы: в человеческой истории уже были такие примеры. В этом случае в зоне риска окажется молодое поколение, в то время как у взрослых с годами разовьется иммунитет, резюмировал он.