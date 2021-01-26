О сокращении и зарплатах. К чему готовятся врачи после слияния 11 и 12 больниц Барнаула

При объединении больниц "Шинников" и "Моторщиков" сокращения, скорее всего, ждут административный аппарат, а медицинский персонал не пострадает. При этом слияние этих учреждений необходимо, оно решит давние проблемы, связанные с оказанием экстренной помощи населению, рассказал amic.ru главный врач больницы № 11 города Барнаула Андрей Коломиец. Напомним, из 11-й и 12-й барнаульских больниц хотят сделать одно учреждение – БСПМ (больницу скорой медицинской помощи) № 2.

Зачем объединять

Коломиец отметил, что вопрос об объединении больниц стоит на повестке дня уже давно. Мощностей БСМП № 1 уже не хватает, и скорая помощь тратит очень много времени в пробках, доставляя пациентов со стороны, например, Павловского тракта.

"С той половины города, которая не приобская, по транспортной развязке добраться до БСМП очень сложно, особенно в часы пик. Скорая помощь теряет очень много времени. Да и мощности БСМП № 1 уже не хватает. Она закрывает не больше половины потребности в оказании экстренной медицинской помощи. Нужна вторая больница и это было давно просчитано", – отметил Коломиец.

В интервью "Толку" министр здравоохранения Дмитрий Попов сообщил, что в новой БСМП после слияния "Шинников" и "Моторщиков" будет 838 коек в стационаре и 42 койки в реанимации. И это больше, чем в "первой горке", где только 21 койка в реанимации, а мощность стационара – 521 койка.

Попов также сообщил, что жителей Барнаула собираются "поделить" между двумя БСМП. Кроме того, к краевой больницей скорой помощи планируют прикрепить Новоалтайск, а Павловский район – ко второй БСМП.

Кого могут сократить

Медицинскому персоналу переживать из-за возможного сокращения не нужно – в новом учреждении работы хватит всем. А вот административный корпус ждут изменения.

"Кого сократят? Ну, возможно, меня сократят. То есть при объединении потери будут со стороны административных аппаратов: бухгалтерии, экономистов, статистики, главврачей и их замов. А в остальном все врачи и подразделения останутся", – говорит Коломиец.

Дмитрий Попов также заявил, что о сокращении медицинского персонала речи нет, более того, имеющегося штата медиков в 11-й и 12-й больницах после их объединения будет даже мало.

Еще один плюс объединения: у некоторых сотрудников вырастет заработная плата. В частности, речь идет о медиках больницы "Шинников", которая сейчас заметно уступает "Моторщикам".

"Создание единой больницы позволит сделать уровень оплаты труда единым, а за счет интенсивности – даже повысить его", – цитирует "Толк" Попова. Но зарплата вырастет не просто так: работать придется интенсивнее. Увеличится количество операций и дежурств, больница ведь будет оказывать экстренную, а не плановую помощь.

А вот административный корпус сокращения ждут. Предполагается, что лишиться работы могут около трети сотрудников. В первую очередь это экономисты и бухгалтеры.

Новый корпус

Андрей Коломиец сообщил, что в рамках объединения обсуждается вопрос нового корпуса. Он должен стать центральным и связать весь больничный комплекс. Предполагается, что от нового корпуса будут отходить переходы ко всем другим.

"Делается это для объединения всех корпусов, оперблока и прочего. В общем, связка получается достаточно интересная, мобильная. Должно получиться хорошо", – говорит врач.

По словам Дмитрия Попова, запланированы строительство единого приемного диагностического покоя, в котором разместят операционные и реанимацию, и масштабный ремонт зданий "Шинников" и "Моторщиков", а также модернизация оборудования.

В этом году Минздрав планирует работать над проектированием корпусов и подготовить проектно-сметную документацию. Также Попов сообщил "Толку", что здание 12-й больницы уже начали "приводить в соответствие":

"В девятиэтажном корпусе, где был ковидный госпиталь, проводят ремонт и усиливают службу реанимации, там же будут формировать первичное сосудистое отделение".

Андрей Коломиец отмечает, что пока не побороли пандемию, заниматься слиянием больниц преждевременно: необходимо оставить про запас ковидный госпиталь, который был размещен в "Шинниках", и обсервационный роддом № 11, где лежали роженицы с ковидом.

"Сейчас сделать БСМП № 2 пока нельзя. Мы же не знаем, как весенний эпидсезон будет проходить. Многое будет зависеть от вакцинации, от того, как наше население быстро наработает иммунитет, и как быстро мы сумеем побороть ковид. Поборем ковид – БСМП-2 будет реальна", – говорит Коломиец.

По словам Дмитрия Попова, в целом на строительство нового корпуса и создание будущей БСМП № 2 потребуется не менее трех лет. Затраты на это составят более 3 млрд рублей.