О сокращении и зарплатах. К чему готовятся врачи после слияния 11 и 12 больниц Барнаула

При объединении больниц "Шинников" и "Моторщиков" сокращения, скорее всего, ждут административный аппарат, а медицинский персонал не пострадает. При этом слияние этих учреждений необходимо, оно решит давние проблемы, связанные с оказанием экстренной помощи населению, рассказал amic.ru главный врач больницы № 11 города Барнаула Андрей Коломиец. Напомним, из 11-й и 12-й барнаульских больниц хотят сделать одно учреждение – БСПМ (больницу скорой медицинской помощи) № 2.
Зачем объединять
Коломиец отметил, что вопрос об объединении больниц стоит на повестке дня уже давно. Мощностей БСМП № 1 уже не хватает, и скорая помощь тратит очень много времени в пробках, доставляя пациентов со стороны, например, Павловского тракта.
"С той половины города, которая не приобская, по транспортной развязке добраться до БСМП очень сложно, особенно в часы пик. Скорая помощь теряет очень много времени. Да и мощности БСМП № 1 уже не хватает. Она закрывает не больше половины потребности в оказании экстренной медицинской помощи. Нужна вторая больница и это было давно просчитано", – отметил Коломиец.
В интервью "Толку" министр здравоохранения Дмитрий Попов сообщил, что в новой БСМП после слияния "Шинников" и "Моторщиков" будет 838 коек в стационаре и 42 койки в реанимации. И это больше, чем в "первой горке", где только 21 койка в реанимации, а мощность стационара – 521 койка.
Попов также сообщил, что жителей Барнаула собираются "поделить" между двумя БСМП. Кроме того, к краевой больницей скорой помощи планируют прикрепить Новоалтайск, а Павловский район – ко второй БСМП.
Кого могут сократить
Медицинскому персоналу переживать из-за возможного сокращения не нужно – в новом учреждении работы хватит всем. А вот административный корпус ждут изменения.
"Кого сократят? Ну, возможно, меня сократят. То есть при объединении потери будут со стороны административных аппаратов: бухгалтерии, экономистов, статистики, главврачей и их замов. А в остальном все врачи и подразделения останутся", – говорит Коломиец.
Дмитрий Попов также заявил, что о сокращении медицинского персонала речи нет, более того, имеющегося штата медиков в 11-й и 12-й больницах после их объединения будет даже мало.
Еще один плюс объединения: у некоторых сотрудников вырастет заработная плата. В частности, речь идет о медиках больницы "Шинников", которая сейчас заметно уступает "Моторщикам".
"Создание единой больницы позволит сделать уровень оплаты труда единым, а за счет интенсивности – даже повысить его", – цитирует "Толк" Попова. Но зарплата вырастет не просто так: работать придется интенсивнее. Увеличится количество операций и дежурств, больница ведь будет оказывать экстренную, а не плановую помощь.
А вот административный корпус сокращения ждут. Предполагается, что лишиться работы могут около трети сотрудников. В первую очередь это экономисты и бухгалтеры.
Новый корпус
Андрей Коломиец сообщил, что в рамках объединения обсуждается вопрос нового корпуса. Он должен стать центральным и связать весь больничный комплекс. Предполагается, что от нового корпуса будут отходить переходы ко всем другим.
"Делается это для объединения всех корпусов, оперблока и прочего. В общем, связка получается достаточно интересная, мобильная. Должно получиться хорошо", – говорит врач.
По словам Дмитрия Попова, запланированы строительство единого приемного диагностического покоя, в котором разместят операционные и реанимацию, и масштабный ремонт зданий "Шинников" и "Моторщиков", а также модернизация оборудования.
В этом году Минздрав планирует работать над проектированием корпусов и подготовить проектно-сметную документацию. Также Попов сообщил "Толку", что здание 12-й больницы уже начали "приводить в соответствие":
"В девятиэтажном корпусе, где был ковидный госпиталь, проводят ремонт и усиливают службу реанимации, там же будут формировать первичное сосудистое отделение".
Андрей Коломиец отмечает, что пока не побороли пандемию, заниматься слиянием больниц преждевременно: необходимо оставить про запас ковидный госпиталь, который был размещен в "Шинниках", и обсервационный роддом № 11, где лежали роженицы с ковидом.
"Сейчас сделать БСМП № 2 пока нельзя. Мы же не знаем, как весенний эпидсезон будет проходить. Многое будет зависеть от вакцинации, от того, как наше население быстро наработает иммунитет, и как быстро мы сумеем побороть ковид. Поборем ковид – БСМП-2 будет реальна", – говорит Коломиец.
По словам Дмитрия Попова, в целом на строительство нового корпуса и создание будущей БСМП № 2 потребуется не менее трех лет. Затраты на это составят более 3 млрд рублей.
Комментарии
Оптимизация продолжается!
к краевой больницей скорой помощи планируют прикрепить Новоалтайск, а Павловский район – ко второй БСМП
вот эта я понимаю оптимизация так оптимизация
во всех смыслах этого слова
от Павловска до второй БСМП не только лишь каждого пацента довезут по скорой....
да и от Новоалтайки то-ж...
На очереди прикрепление к БСМП-2 Угловского и Краснощековского районов
может все больницы оптимизировать и одного попова оставить ? он видно умный очень ((
Краснощёковский это шутка?
Урбанизация полным ходом идет и надо наращивать больницы - а мы их сокращаем!!!! Геноцид в действии , как и с перинатальным центром в который можно не успеть доехать !
Что то часто встречается фамилия Коломиец. Надеюсь не он будет главнюком. А то зарплаты снизятся. Проверено моторщиками.
Краснощёковский это шутка?
а чем Краснощековский хуже Павловского )))
Минздрав планирует работать над проектированием корпусов
Опоздали со строительством корпусов.Места свободного не осталось. На территории больницы уже достраивают жилой дом. Адрес новостройки ул.Юрина 168 К.
Все денги ушли на дворец.