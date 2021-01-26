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О сокращении и зарплатах. К чему готовятся врачи после слияния 11 и 12 больниц Барнаула

, ИА "Амител"
Когда ждать появления новой больницы скорой медицинской помощи в Барнауле
Скорая помощь/Фото: pixabay.com

Скорая помощь/Фото: pixabay.com

При объединении больниц "Шинников" и "Моторщиков" сокращения, скорее всего, ждут административный аппарат, а медицинский персонал не пострадает. При этом слияние этих учреждений необходимо, оно решит давние проблемы, связанные с оказанием экстренной помощи населению, рассказал amic.ru главный врач больницы № 11 города Барнаула Андрей Коломиец. Напомним, из 11-й и 12-й барнаульских больниц хотят сделать одно учреждение – БСПМ (больницу скорой медицинской помощи) № 2.

Зачем объединять

Коломиец отметил, что вопрос об объединении больниц стоит на повестке дня уже давно. Мощностей БСМП № 1 уже не хватает, и скорая помощь тратит очень много времени в пробках, доставляя пациентов со стороны, например, Павловского тракта.   

"С той половины города, которая не приобская, по транспортной развязке добраться до БСМП очень сложно, особенно в часы пик. Скорая помощь теряет очень много времени. Да и мощности БСМП № 1 уже не хватает. Она закрывает не больше половины потребности в оказании экстренной медицинской помощи. Нужна вторая больница и это было давно просчитано", – отметил Коломиец.  

В интервью "Толку" министр здравоохранения Дмитрий Попов сообщил, что в новой БСМП  после слияния "Шинников" и "Моторщиков" будет 838 коек в стационаре и 42 койки в реанимации. И это больше, чем в "первой горке", где только 21 койка в реанимации, а мощность стационара – 521 койка.

Попов также сообщил, что жителей Барнаула собираются "поделить" между двумя БСМП. Кроме того, к краевой больницей скорой помощи планируют прикрепить Новоалтайск, а Павловский район – ко второй БСМП.

Кого могут сократить

Медицинскому персоналу переживать из-за возможного сокращения не нужно – в новом учреждении работы хватит всем. А вот административный корпус ждут изменения.

"Кого сократят? Ну, возможно, меня сократят. То есть при объединении потери будут со стороны административных аппаратов: бухгалтерии, экономистов, статистики, главврачей и их замов. А в остальном все врачи и подразделения останутся", – говорит Коломиец.

Дмитрий Попов также заявил, что о сокращении медицинского персонала речи нет, более того, имеющегося штата медиков в 11-й и 12-й больницах после их объединения будет даже мало.

Еще один плюс объединения: у некоторых сотрудников вырастет заработная плата. В частности, речь идет о медиках больницы "Шинников", которая сейчас заметно уступает "Моторщикам".

"Создание единой больницы позволит сделать уровень оплаты труда единым, а за счет интенсивности – даже повысить его", – цитирует "Толк" Попова. Но зарплата вырастет не просто так: работать придется интенсивнее. Увеличится количество операций и дежурств, больница ведь будет оказывать экстренную, а не плановую помощь.

А вот административный корпус сокращения ждут. Предполагается, что лишиться работы могут около трети сотрудников. В первую очередь это экономисты и бухгалтеры.

Новый корпус

Андрей Коломиец сообщил, что в рамках объединения обсуждается вопрос нового корпуса. Он должен стать центральным и связать весь больничный комплекс. Предполагается, что от нового корпуса будут отходить переходы ко всем другим.

"Делается это для объединения всех корпусов, оперблока и прочего. В общем, связка получается достаточно интересная, мобильная. Должно получиться хорошо", – говорит врач.

По словам Дмитрия Попова, запланированы строительство единого приемного диагностического покоя, в котором разместят операционные и реанимацию, и масштабный ремонт зданий "Шинников" и "Моторщиков", а также модернизация оборудования.

В этом году Минздрав планирует работать над проектированием корпусов и подготовить проектно-сметную документацию. Также Попов сообщил "Толку", что здание 12-й больницы уже начали "приводить в соответствие":

"В девятиэтажном корпусе, где был ковидный госпиталь, проводят ремонт и усиливают службу реанимации, там же будут формировать первичное сосудистое отделение".

Андрей Коломиец отмечает, что пока не побороли пандемию, заниматься слиянием больниц преждевременно: необходимо оставить про запас ковидный госпиталь, который был размещен в "Шинниках", и обсервационный роддом № 11, где лежали роженицы с ковидом.  

"Сейчас сделать БСМП № 2 пока нельзя. Мы же не знаем, как весенний эпидсезон будет проходить. Многое будет зависеть от вакцинации, от того, как наше население быстро наработает иммунитет, и как быстро мы сумеем побороть ковид. Поборем ковид – БСМП-2 будет реальна", – говорит Коломиец.

По словам Дмитрия Попова, в целом на строительство нового корпуса и создание будущей БСМП № 2 потребуется не менее трех лет. Затраты на это составят более 3 млрд рублей.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

26.01.2021 08:45
- гость -

Оптимизация продолжается!

26.01.2021 09:22
- гость -

к краевой больницей скорой помощи планируют прикрепить Новоалтайск, а Павловский район – ко второй БСМП

вот эта я понимаю оптимизация так оптимизация
во всех смыслах этого слова

от Павловска до второй БСМП не только лишь каждого пацента довезут по скорой....
да и от Новоалтайки то-ж...

26.01.2021 09:52
- гость -

На очереди прикрепление к БСМП-2 Угловского и Краснощековского районов

26.01.2021 10:03
гость в горле кость

может все больницы оптимизировать и одного попова оставить ? он видно умный очень ((

26.01.2021 10:09
- гость -

Краснощёковский это шутка?

26.01.2021 10:12
гость

Урбанизация полным ходом идет и надо наращивать больницы - а мы их сокращаем!!!! Геноцид в действии , как и с перинатальным центром в который можно не успеть доехать !

26.01.2021 10:16
Бодрый доктор

Что то часто встречается фамилия Коломиец. Надеюсь не он будет главнюком. А то зарплаты снизятся. Проверено моторщиками.

26.01.2021 10:22
- гость -

Краснощёковский это шутка?

а чем Краснощековский хуже Павловского )))

26.01.2021 10:24
гость

Минздрав планирует работать над проектированием корпусов

Опоздали со строительством корпусов.Места свободного не осталось. На территории больницы уже достраивают жилой дом. Адрес новостройки ул.Юрина 168 К.

26.01.2021 10:29
- гость -

Все денги ушли на дворец.

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