Краевой Минздрав не получал жалоб на пьяное начальство алтайской туббольницы

Министерство здравоохранения Алтайского края не получало жалоб на пьянство среди руководителей Лебяженской туббольницы. Однако о проведении внутренней проверки ведомство не сообщает, пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на комментарий замминистра Владимира Лещенко.

Ранее младший медработник туббольницы Татьяна Верозубова направила обращения в прокуратуру и полицию по поводу пьянства руководства. Женщина заявляла, что начальники не только не стесняются подчиненных, но и позволяют себе грубое отношение с персоналом – брань и рукоприкладство.

По данным замминистра, на 20 января обращений по поводу работы туббольницы в краевой Минздрав не поступало, а в отношении главврача, ее заместителя и завхоза не вносили дисциплинарных взысканий. При этом Верозубову дважды наказывали за нарушение дисциплины. Сама же медработница заявила журналистам, что на это не было оснований, и обжаловала взыскания в трудовой инспекции.