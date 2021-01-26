Краевой Минздрав не получал жалоб на пьяное начальство алтайской туббольницы

Министерство здравоохранения Алтайского края не получало жалоб на пьянство среди руководителей Лебяженской туббольницы. Однако о проведении внутренней проверки ведомство не сообщает, пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на комментарий замминистра Владимира Лещенко.
Ранее младший медработник туббольницы Татьяна Верозубова направила обращения в прокуратуру и полицию по поводу пьянства руководства. Женщина заявляла, что начальники не только не стесняются подчиненных, но и позволяют себе грубое отношение с персоналом – брань и рукоприкладство.
По данным замминистра, на 20 января обращений по поводу работы туббольницы в краевой Минздрав не поступало, а в отношении главврача, ее заместителя и завхоза не вносили дисциплинарных взысканий. При этом Верозубову дважды наказывали за нарушение дисциплины. Сама же медработница заявила журналистам, что на это не было оснований, и обжаловала взыскания в трудовой инспекции.
Комментарии
Что ещё можно было услышать от завравшейся власти, хорошо хоть санитарке нос не набили, и не уволили.
а кто-то ждал другого ответа?
НОРМАЛЬНО
медперсонал лупят, матерят, а управы нет , чтоли?
в красную зону и главного и заместиеля. пусть отрабатывают