13-летний сибиряк напал с ножом на девушку из-за смартфона

13-летний житель Иркутска несколько раз ударил девушку ножом, чтобы завладеть смартфоном, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

По данным полиции, 25-летняя горожанка разместила в интернете объявление о продаже девайса. Вскоре ей позвонил потенциальный покупатель, и они назначили встречу. Осмотрев товар, незнакомец несколько раз ударил владелицу ножом и скрылся со смартфоном.

Менее чем через сутки подозреваемого задержали – им оказался 13-летний подросток. Его воспитывает отец, мальчик состоит на учете у психиатра, уточняет РИА Новости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Пострадавшая находится в больнице.