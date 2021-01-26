Индекс промышленного производства в Алтайском крае незначительно снизился

Индекс промышленного производства в Алтайском крае в 2020 году снизился на 0,1% по сравнению с 2019 годом. Снижение составило меньше, чем в среднем по России (2,9%).
Согласно данным Алтайкрайстата, падение зарегистрировано в отраслях кондиционирования воздуха, обеспечения электрической энергией, газом и паром – на 8,8%. Больше всех пострадало производство транспортных средств и оборудования (свыше 28%), мебели (более 25%), ремонта и монтаж машин и оборудования (19%), производство лекарств (17%) и прочих готовых изделий (13%).
При этом некоторые отрасли смогли показать рост – полиграфия (+40%), производство бумаги (+16%), кожи и кожаных изделий (+14%), резиновой и пластмассовой продукции (+13%).
На фоне снижения индекса промышленного производства подъем показала добыча полезных ископаемых – почти на 14%.
Комментарии
Стабилизация на пониженном уровне. Отрицательный рост.
При этом некоторые отрасли смогли показать рост – полиграфия (+40%)
на обнулении что-ли так на полиграфировали...
что то брехня. общаюсь с коллегами по производству с других заводов....по всем кризис ударил. металл дорожает и все остальное дорожает. дорожает сырье, падает покупательный спрос на производимую продукцию. паадают зарплаты, сокращения ростут.
Это похоже на фейк. Индекс должен был вырасти.