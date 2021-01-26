Индекс промышленного производства в Алтайском крае незначительно снизился

Индекс промышленного производства в Алтайском крае в 2020 году снизился на 0,1% по сравнению с 2019 годом. Снижение составило меньше, чем в среднем по России (2,9%).

Согласно данным Алтайкрайстата, падение зарегистрировано в отраслях кондиционирования воздуха, обеспечения электрической энергией, газом и паром – на 8,8%. Больше всех пострадало производство транспортных средств и оборудования (свыше 28%), мебели (более 25%), ремонта и монтаж машин и оборудования (19%), производство лекарств (17%) и прочих готовых изделий (13%).

При этом некоторые отрасли смогли показать рост – полиграфия (+40%), производство бумаги (+16%), кожи и кожаных изделий (+14%), резиновой и пластмассовой продукции (+13%).

На фоне снижения индекса промышленного производства подъем показала добыча полезных ископаемых – почти на 14%.