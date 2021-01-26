Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько

Умер бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, сообщает РИА Новости.

Чиновнику было 64 года. Причину смерти не называют.

Сергей Приходько более 20 лет проработал в Кремле, где также курировал внешнеполитическую тематику, в разное время занимая посты заместителя главы администрации и помощника президента.

На посту первого замруководителя аппарата кабмина отвечал за обеспечение реализации внешней политики, обеспечение внешнеэкономической деятельности, внешней торговли и таможенно-тарифного регулирования. Приходько также занимался координацией международных контактов премьера Дмитрия Медведева, его замов и руководства аппарата.

В 2013 году был назначен вице-премьером и руководителем аппарата правительства. С мая 2018 года занимал должность первого заместителя руководителя аппарата правительства.