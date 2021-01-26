Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько

Умер бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, сообщает РИА Новости.
Чиновнику было 64 года. Причину смерти не называют.
Сергей Приходько более 20 лет проработал в Кремле, где также курировал внешнеполитическую тематику, в разное время занимая посты заместителя главы администрации и помощника президента.
На посту первого замруководителя аппарата кабмина отвечал за обеспечение реализации внешней политики, обеспечение внешнеэкономической деятельности, внешней торговли и таможенно-тарифного регулирования. Приходько также занимался координацией международных контактов премьера Дмитрия Медведева, его замов и руководства аппарата.
В 2013 году был назначен вице-премьером и руководителем аппарата правительства. С мая 2018 года занимал должность первого заместителя руководителя аппарата правительства.
Комментарии
вот она наглядно программа увеличения пенсионного возраста
даже с такими возможностями в медицине, человек не дожил до пенсии
Рыбкой поперхнулся?
Да нет, его "серым кардиналом" звали...
Уж кого кого, а его бы вытащили...
Это , скорее всего та истории с Рыбкой, шалавой алюминиевого олигарха, сейчас сказалась. Тогда знатно прокололся покойный....
Уж не стали ли товариЗчи из конторы, концы до аш2О кидать????
Интерессссненько...
Умер максим да и ....с ним
Интересно, как отреагировала его жена на эту рыбалку на яхте дерибаски?
Дорого обшлась рыбалка то. Могли и наказать.
Да нет, его "серым кардиналом" звали...
Уж кого кого, а его бы вытащили...
в том то и дело, как простому смерду дожить до пенсии если солнцеликие мрут?
Бгг
а почему в новости этот Приходько прилеплен к штилисту шевчуку? как будто это он стилисту в зад инородный предмет запихал
это два события пади связаны?
а что теперь с рыбкой то будет?
Чиновник проработал более 20 лет жизни в администрации с диагнозом "склероз", хороший работник