Массовый сбой произошел в Facebook, Instagram и WhatsApp

Тысячи пользователей в России и Европе пожаловались на работу Facebook, Instagram и WhatsApp 26 января. Сервис Downdetector подтвердил массовый сбой в работе мессенджера и соцсетей.

Неполадки начали фиксировать около 12:30 (мск), а на проблемы пожаловались около 4 тысяч человек.

У большинства сложности заключались в подключении к серверу. Остальные отмечали долгую загрузку сайтов.

Больше всего сообщений пришло из европейской части России (Москва, Санкт-Петербург), а также Эстонии и Финляндии.