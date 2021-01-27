Снежная лавина сошла на Чуйский тракт в Алтайском крае

Сход лавины произошел на Чуйском тракте в Алтайском крае. Утром 27 января снег сошел на 413-415 километрах автотрассы в Красногорском районе.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай", на оперативных работах по расчистке завала задействовано три трактора МТЗ, ротор и автогрейдер. Сейчас проезд обеспечен в обоих направлениях, а полностью очистить дорогу должны до 13:00 – после прибытия экипажа ГИБДД, который поможет обеспечить безопасность движения.

Упрдор "Алтай" просит учесть сведения при планировании поездок и быть внимательнее на участках с работающей дорожной техникой. Уточнить информацию о ситуации на дороге и сообщить о происшествиях можно по телефонам: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.