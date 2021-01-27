Алтайского полицейского осудят за избиение пьяного дебошира в больнице

36-летнего экс-сотрудника полиции из Усть-Коксы обвиняют в избиении мужчины. Сотрудник органов приехал на вызов в местную больницу, где ударил пьяного правонарушителя "тупым предметом".

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай, поздним вечером 11 марта 2020 года в дежурную часть поступило сообщение от медработников о дебоше в приемном покое районной больницы, который устроил 34-летний житель села Баштала. На место выдвинулся участковый.

В медучреждении между полицейским и выпившим мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого полицейский вывел его на улицу. После этого представитель власти, находясь при исполнении обязанностей, без достаточных оснований нанес дебоширу удар твердым тупым предметом в область головы, которое повлекло легкий вред здоровью. Как отмечает следствие, страж порядка сделал это "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к потерпевшему".

Несмотря на то, что экс-сотрудник внутренних органов не признал своей вины, следователи собрали достаточные доказательства и передали дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия") в суд. Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.