Молодой сибирский футболист умер от удара ножом в сердце

21-летнего футболиста Егора Дробыша убили в Омске. Вместе с другом он шел в состоянии алкогольного опьянения из пивного магазина, когда в переулке на них напали неизвестные с ножом.

Как пишет Telegram-канал Life Shot, спортсмен умер на месте от удара в сердце, его 22-летний товарищ сейчас находится в реанимации с ножевыми ранениями. Полиция занимается розыском злоумышленников.

Дробыш – воспитанник омского "Иртыша". Футболист выступал на позиции опорного полузащитника. Спортсмен дебютировал в составе основной команды в 2019 году и сыграл за клуб три матча. В ФК "Иртыш" уже выразили соболезнования родным и близким Егора.