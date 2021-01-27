Задел на три года. Минстрой оценил объемы строительства жилья в Алтайском крае

Застройщики Алтайского края перевыполнили план по вводу жилья в 2020 году. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев на пресс-конференции 27 января. По его словам, у региона есть хороший задел на ближайшие два-три года, поэтому провалов в строительстве чиновники не ожидают.

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В 2020 году региональные застройщики возвели 826 тыс. квадратных метров жилья. Из них 486 тыс. – многоквартирные дома, 340 тыс. – индивидуальное жилищное строительство. При этом план, который федеральный Минстрой поставил Алтайскому краю, составлял 800 тыс. "квадратов".

"Уже несколько лет мы двигаемся с положительной динамикой. В 2016 году мы сдали 630 тыс. квадратных метров, в 2018-м – 786 тыс., в 2019-м – 756 тыс., и в 2020 году – 826 тыс. "квадратов" жилья. С начала реализации национального проекта ("Жилье и городская среда", который стартовал в 2018 году, – прим. ред.) у нас идет перевыполнение плана на 230 тыс. квадратных метров. Это хороший показатель работы отрасли", – уверен Иван Гилев.

Перспективы ближайших лет

До 2020 года на рынке новостроек, по оценкам министра, было много предложений, но не хватало спроса. Сейчас маятник качнулся в другую сторону – появился спрос, но возник вопрос в количестве квартир.

"Сейчас нужно дать рынку новые проекты, чтобы не раскачивать ситуацию. В этой части для нас важен объем незавершенного строительства. Это те многоквартирные дома, на которые выданы разрешения на строительство, но они еще не введены в эксплуатацию, идут продажи квартир", – говорит Гилев.

По оценкам Минстроя, сейчас объем "незавершенки" в регионе составляет 1,33 млн квадратных метров. Такого "запаса" хватит на два-три года. Однако показатель в перспективе должен только расти.

"Если у нас не будет строительного задела, это выльется в большие проблемы. Базу для ввода на 2021 год мы видим, объемы "незавершенки" не снижаются. Но они должны быть больше, план поставлен, спрос будет. Совместно с Барнаулом, Бийском, Новоалтайском этот показатель нужно увеличивать", – считает министр.

Он уверен, что именно благодаря заделу строители также смогут выполнить план на 2021 год – 809 тыс. квадратных метров. Из них 530 тыс. – для Барнаула.

"Мы просматриваем объемы, цифры. Сложно спрогнозировать ввод индивидуальных жилых домов, но тенденция к росту в этом сегменте есть. Поэтому с учетом наших прогнозов показатель на 2021 год должны выполнить", – говорит Иван Гилев.

Цифра

Общий объем строительных работ в 2020 году составил 65 млрд. Он вырос с 56 млрд за последние три года. Треть – жилищное строительство, остальное – промышленность, коммерция.