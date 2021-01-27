На долгие годы. Как выбрать мягкую и корпусную мебель в интернет-магазине

Меблировка квартиры недешевое удовольствие. Менять предметы интерьера так же часто, как вещи из гардероба, могут позволить себе немногие. Поэтому стоит выбирать мебель, которая прослужит как минимум несколько лет. Узнаем, на какие особенности диванов, спален и прихожих стоит обратить внимание при покупке, чтобы не ошибиться с выбором.

Надежный производитель

Не стоит приобретать продукцию малоизвестной фирмы, где трудятся простые наемные рабочие. Выбирайте фабричные модели: по качеству они значительно превосходят экземпляры, изготовленные частными предпринимателями. Как правило, фабрики тщательно контролируют: вряд ли крупный завод начнет нарушать технологию и запускать некачественный продукт. В этом вы можете убедиться, изучив ассортимент мебели для спальни в зарекомендовавшем себя интернет-магазине.

Материалы и фурнитура

Современные производители обычно используют древесину разных пород, ДСП, МДФ, пластик, стекло и металл. Не верьте тому, что мебельная продукция из металла не подходит для домашнего пространства. Наоборот, металл отлично сохранит конструкцию на долгие десятилетия. Пример тому – мебель для прихожей со вставками или декоративными металлическими элементами.

Фурнитура любого изделия должна быть качественной и функциональной. Не забывайте, что именно на нее больше всего оказывается воздействие при эксплуатации. Убедитесь, что ручки, завесы, доводчики не только красивые, но и крепкие.

Обивка и наполнитель

При выборе мягкой мебели обратите внимание на качество обивочного материала и наполнителя. Лучше заранее ознакомиться с ассортиментом диванов и выбрать ткань, подходящую под ваш интерьер и образ жизни. Так, если в доме есть домашние животные, стоит выбрать антивандальную обивку.

Определитесь с конструкцией, насколько она вам подходит. В первую очередь нужно учитывать размеры и габариты помещения. Например, угловой диван поможет зонировать пространство.