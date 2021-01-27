Минспорт Алтайского края объявил о "ночных покатушках" в ледовых дворцах Барнаула

Министерство спорта Алтайского края объявило об акции "Спортивные выходные". В ее рамках сразу две ледовые арены Барнаула откроют двери для ночных "покатушек" бесплатно.

Как пишет пресс-служба ведомства, в ночь с субботы, 30 января, на воскресенье, 31 января желающие смогут придти в "Титов-Арену" или "Карандин-Арену" с 22:00 до 9:00 и бесплатно покататься на льду.

В Минспорте отмечают, что "Карадин-Арене" организован прокат инвентаря, а вот в "Титов-Арену" придется приходить со своими коньками. Кроме того, Алтайская федерация фигурного катания на коньках проведет мастер-класс для всех желающих.

Также 30 января в 11:00 для лыжников в "Юбилейном" выступит филармонический коллектив "Вечерки", организуют полевую кухню и конкурсы.