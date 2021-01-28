Вакцинацию от ковида приостановили в Алтайском крае из-за нехватки препарата

Запасы вакцины от коронавируса "Спутник V" заканчиваются в Алтайском крае. Эту информацию amic.ru подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава. В медучреждениях края вынуждены приостановить вакцинацию. В министерстве подчеркнули, что новую поставку препарата ждут со дня на день.

Так, корреспонденту amic.ru отказали в записи на вакцинацию в поликлинике № 1 Барнаула, пояснив, что "вакцины нет". Не стали записывать на прививку и в городской поликлинике № 9. При этом в ведомстве подчеркнули, что очередь на укол и без того расписана уже до 5 марта. А читатели amic.ru ранее сообщали, что в других поликлиниках города их записывали на середину февраля.

Нет вакцины и в Бийске, пишет сообщество "Бийск – мой город!". По информации паблика, вакцинацию остановили из-за нехватки препарата и в Центральной районной больнице, и в поликлинике № 4.

В краевом Минздраве подтвердили, что "Спутник V" в регионе заканчивается, и сейчас на вакцинацию в алтайских медучреждениях не записывают. В крае осталось всего 1900 доз вакцины. При этом новую поставку ждут на этой неделе, подчеркнули в ведомстве. Правда, точную дату не назвали, добавив, что от регионального Минздрава не зависит, когда новая партия поступит в Алтайский край из федерального центра.

Ожидается, что в ближайшие дни в регион поступит 32 тысячи доз вакцины "Спутник V". Препарат распределят по больницам и поликлиникам региона, и вакцинация возобновится. Кстати, пунктов вакцинации станет больше: к началу февраля прививать будут в 82 медучреждениях края (сейчас их всего 19), сообщили в краевом Минздраве. А до конца марта на Алтай должно поступить в общей сложности 94 тысячи доз вакцины.

Напомним, по данным оперштаба, вакцинацию на утро 27 января прошли уже 10 507 жителей Алтайского края. Из них 9 179 получили первую прививку, а 1 328 человек прошли полный комплекс вакцинации (два укола).