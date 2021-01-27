Владимир Путин рассказал о бедности во всем мире

Президент России Владимир Путин рассказал об актуальных проблемах мировой экономики. В их числе он назвал растущее социальное неравенство и увеличение бедности за последние годы.

Как пишет РИА Новости, выступая на Давосском форуме глава государства подчеркнул, что за 30 лет в ряде развитых стран доходы большей половины населения не выросли, а образование и здравоохранение подорожали в три раза.

"Миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов", – заметил Путин.

Президент отметил, что в мире накапливается масса невостребованных людей и сослался на статистику Международной организации труда, согласно которой 267 миллионов молодых людей в мире нигде не учились и не работали. А среди работающих 30 процентов живут с доходом ниже 3,2 доллара в сутки.

Причиной подобного "перекоса" Путин назвал политику "так называемого вашингтонского консенсуса", который подразумевает неписанные правила, отдающие "приоритет росту экономики на базе частного долга в условиях дерегулирования и низких налогов на богатых корпорации".