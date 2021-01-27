СМИ: Apple представят замену iPhone SE в ближайшие месяцы

Apple запланировала на ближайшие месяцы выход нового смартфона. Предположительно, устройство станет преемником представленного весной iPhone SE.

Как сообщает издание GizChina со ссылкой на собственные источники, модель, которая получит название iPhone SE Plus, выйдет с 6,1-дюймовым дисплеем с вырезом под фронтальную камеру и сенсор Face ID. Кроме биометрического сенсора аппарат появится и дактилоскопический, который расположится на боковой кнопке.

У устройства будет одинарная камеруа разрешением 12 Мп, актуальный чип Apple A14 Bionic, поддержка работы в сетях 5G. Смартфон выйдет в трех цветах – черном, красном и белом. Кроме того, iPhone SE Plus получит защиту от влаги и пыли по стандарту IP67.

По данным инсайдеров, стоимость аппарата составит 499 долларов, он будет относиться к категории бюджетных смартфонов. Для сравнения: представленный 15 апреля 2020 года iPhone SE стоил 399 долларов.