Ученые рассказали, какой фактор повышает риск смерти от коронавируса

Ученые Каролинского института в Швеции доказали, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 наблюдается высокий уровень специфических иммунных клеток, называемых супрессорными клетками миелоидного происхождения. Их наличие может объяснять высокий риск смерти при коронавирусе.

Согласно информации в статье, опубликованной в Journal of Clinical Investigation, супрессорные клетки M-MDSC подавляют активность Т-клеток, которые участвуют в защите организма от вирусов.

Ученые изучили образцы крови и мазки 147 пациентов с COVID-19, переболевших легкой формой или умерших от осложнений. Результаты сравнивались с группой здоровых или заболевших гриппом людей.

Выяснилось, что у пациентов с тяжелой формой коронавируса уровень M-MDSC в крови значительно повышен по сравнению с более легкими случаями и здоровыми людьми. При этом у пациентов с COVID-19 было меньше Т-клеток в крови.