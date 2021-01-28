У бывшего собственника алтайской ТЭЦ отсудили имущество станции

Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил еще один иск администрации Ярового и МУП "ЯТЭК" к бывшему собственнику городской ТЭЦ – компании "ТПК-Ресурс", сообщает "Банкфакс".

Судья обязал вернуть муниципалитету все движимое имущество станции, которое компания приобрела в конце 2016 года вместе с теплоэлектроцентралью.

Список включает в себя 677 наименований – от гаечных ключей стоимостью 20 рублей до котлоагрегата № 10, который оценивают в 15,5 млн рублей.

Как ранее писал amic.ru, власти в 2020 году через суд добились расторжения сделки о покупке ТЭЦ и начали ремонт комплекса за бюджетный счет. Суд признал, что собственник не выполнял свои обязательства.