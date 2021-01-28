Законопроект о статусе педработника в Алтайском крае, который был принят в первом чтении региональным Заксобранием в декабре 2020 года, продолжают дорабатывать. Накануне документ обсуждали не только учителя, но и представители краевого Минобразования. Инициатором дискуссии выступила "Единая Россия".

Координатор партийного проекта "Новая школа" в регионе Сергей Писарев провел онлайн-опрос учителей региона и сформулировал одну из проблем — необходимость защиты чести и достоинства преподавателей. Это подтвердили и сами педагоги. По их оценке, участились случаи угроз со стороны родителей. Иногда учитель не может сделать замечание школьнику, так как боится последствий.

"Учителя сами попросили при помощи закона защитить их от родителей, а порой и от детей. Мы — депутаты АКЗС — выступим с соответствующей инициативой в Госдуму. Считаю, что все это должно положительно повлиять на решение молодых ребят, которые только задумываются о том, связать ли свою жизнь с педагогической деятельностью или нет", — цитирует Писарева партийный сайт.

В ходе обсуждения документа педагоги выдвинули несколько инициатив. Так, они предложили расширить меры поддержки педагогов еще двумя пунктами. Это право на предоставление мест в детсадах без очереди, а также путевок в летние лагеря.

"Педагоги должны иметь право на дополнительное профессиональное образование как по профилю непосредственной деятельности, так и с учетом потребностей образовательной организации, а главное — с учетом профессиональных потребностей самого работника", — считает ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Кроме того, эксперты предлагают предусмотреть доплату молодым учителям, закончившим учебу с отличием, а также доплату за окончание магистратуры. Председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко пообещала подумать над этим предложением. В продолжении дискуссии Сергей Писарев предложил краевому Минобру выдавать учителям бесплатные билеты в музеи, театры, картинные галереи и филармонию.

По словам Татьяны Ильюченко, все предложения учителей и экспертов будут проанализированы.

В некоторых муниципалитетах уже введены собственные меры поддержки для учителей. Например, в Павловском районе дополнительно выделяют по 120 тысяч рублей молодым учителям, а педагогам, которые переехали в алтайскую глубинку из других регионов, — по 50 тысяч рублей, но с условием: учителя должны отработать в районе не менее трех лет.По итогам обсуждения выработаны поправки, которые будут направлены в АКЗС для включения в закон. Во втором чтении документ планируют рассмотреть на сессии 26 февраля.