Василия Ланового подключили к аппарату ИВЛ

Народный артист СССР Василий Лановой подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает Mash.

Актер находится в тяжелом состоянии. Его самочувствие резко ухудшилось 28 января. В этот день у него упал уровень кислорода в крови, в связи с чем врачи приняли решение перевести его в реанимацию и подключить к ИВЛ.

Василия Ланового и его супругу Ирину Купченко госпитализировали с коронавирусом в начале января. Последние четыре теста народного артиста показали отрицательный результат.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Герой Труда РФ, лауреат Ленинской премии. Сыграл множество ролей, в том числе культовых персонажей в фильмах "Офицеры", "Дни Турбиных", "Петровка, 38" и других. Неоднократно посещал Алтайский край.