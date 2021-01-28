ХК "Динамо-Алтай" начал с победы серию в Кургане

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" выиграли в Кургане. Стартовый поединок четырехматчевой серии в рамках первенства ВХЛ против местного "Юниора" состоялся в среду, 27 января, и завершился победой барнаульцев со счетом 4:1.

Заброшенными шайбами в команде Александра Усачёва отметились Кирилл Зиновьев, Евгений Пьянов, Евгений Филин и Константин Пархоменко.

Алтайский клуб набрал 47 очков и по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице. Барнаульцы лишь на одно очко отстают от лидирующих "Чебоксар". При этом у чувашской команды одна игра в запасе. 2

28, 30 и 31 января "Юниор" и "Динамо-Алтай" еще трижды сыграют в Кургане.