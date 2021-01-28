Путин заявил, что пандемия постепенно отступает

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса постепенно отступает, и число выздоровевших в последнее время превышает число заболевших.

"Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается. Количество людей, которые, слава Богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел", — цитирует российского лидера РИА Новости.

Глава государства добавил, что на 100 тысяч населения у России примерно 12 заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих странах Европы. По летальности "в целом ситуация удовлетворительная", заметил Путин.

За последние сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 3,7 млн человек, 71,6 тысячи пациентов скончались.