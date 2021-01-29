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Грузовик сбил юного барнаульца, который выходил из трамвая

, ИА "Амител"
Мальчика из-под колес фургона вытащили очевидцы

Грузовик наехал на женщину с ребенком возле трамвайной остановки в районе дома № 77 на улице Советской Армии в Барнауле. Пешеходы перебегали дорогу, и водитель не успел затормозить.

Как сообщают в отделении пропаганды барнаульской ГИБДД, инцидент произошел днем 27 января. Сотрудники полиции установили, что 32-летний водитель за рулем автомобиля "Хино" совершил наезд на 11-летнего мальчика, который вышел из трамвая на остановке, расположенной в уровень с проезжей частью.

В результате ДТП ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. По факту происшествия проводится проверка.

В комментариях к видеозаписи происшествия, опубликованной в паблике Barnaul 22, мужчина, который представился водителем трамвая, заявил, что остановка не оборудована должным образом, и пассажирам приходится перебегать дорогу в оба направления. Он призвал ответственных лиц установить ограждение, чтобы минимизировать риск наезда на пешеходов.

На его комментарий ответили администраторы официального аккаунта барнаульской мэрии, объяснив, что просьба нецелесообразна, поскольку остановка перенесена из-за строительства многоквартирного дома и после окончания работ ее вернут на прежнее место.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.01.2021 10:27
гiсть

"водитель-профессионал". таким права вообще нельзя выдавать. если машина слева стоит, значит это не просто так. куда он летит?

29.01.2021 10:29
Читатель

Так что теперь давить пассажиров, а эти водилы тоже не видят, что люди выходят из трамвая. Совсем озверели водилы. Отобрать права у водилы этого и пусть на трамвае ездит, и почувствует каково быть сбитым авто.

29.01.2021 10:29
- гость -

Да, да. Остановка "ДК Котельного завода", тоже временно из-за строительства нового здания была перенесена лет 15 назад. Так там и осталась. Просто дом перестали строить. Главное, что там зону отдыха с елками снесли и на этом закончили.

29.01.2021 10:30
- гость -

Пешеходы НЕ перебегали дорогу.
Ушлепок на грузовике грубо нарушил ПДД.
Сурово наказать!

29.01.2021 10:32
Наталья

ребенок остался жив и это чудо, страшное ДТП, аж сердце замирает, как подумаю, что пережила мать в этот момент.

Водителя наказать по всей строгости закона.

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