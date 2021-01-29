Грузовик сбил юного барнаульца, который выходил из трамвая

Грузовик наехал на женщину с ребенком возле трамвайной остановки в районе дома № 77 на улице Советской Армии в Барнауле. Пешеходы перебегали дорогу, и водитель не успел затормозить.

Как сообщают в отделении пропаганды барнаульской ГИБДД, инцидент произошел днем 27 января. Сотрудники полиции установили, что 32-летний водитель за рулем автомобиля "Хино" совершил наезд на 11-летнего мальчика, который вышел из трамвая на остановке, расположенной в уровень с проезжей частью.

В результате ДТП ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. По факту происшествия проводится проверка.

В комментариях к видеозаписи происшествия, опубликованной в паблике Barnaul 22, мужчина, который представился водителем трамвая, заявил, что остановка не оборудована должным образом, и пассажирам приходится перебегать дорогу в оба направления. Он призвал ответственных лиц установить ограждение, чтобы минимизировать риск наезда на пешеходов.

На его комментарий ответили администраторы официального аккаунта барнаульской мэрии, объяснив, что просьба нецелесообразна, поскольку остановка перенесена из-за строительства многоквартирного дома и после окончания работ ее вернут на прежнее место.