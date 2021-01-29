14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

14 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Общее количество летальных случаев в крае выросло до 1927.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 185 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 38 640 человек. Выздоровели 34 655 человек (+184 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 49, Бийск – 15, Рубцовск – 12, Заринск – 6, Славгород, Краснощековский, Новичихинский, Поспелихинский, Ребрихинский районы – по 5 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Алтайский, Волчихинский, Каменский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Змеиногорский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Первомайский, Родинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейский, Баевский, Бийский, Заринский, Кулундинский, Тальменский, Угловский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Завьяловский, Зональный, Калманский, Ключевский, Косихинский, Красногорский, Немецкий национальный, Павловский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Пристанский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 370 пациентов, из них 103 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1129 коек.